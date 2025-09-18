Kurt Zouma a primit cadou tricoul lui Gică Hagi de la EURO 2000! Reacția fotbalistului. Video

Kurt Zouma, fundașul francez cu sute de meciuri jucate în Premier League, ajuns în această vară la CFR Cluj, a avut parte de o surpriză de proporții. Un suporter român l-a găsit la hotel și i-a oferit cadou un tricou cu numele lui Gheorghe Hagi.

ADVERTISEMENT

Kurt Zouma a primit cadou un tricou cu numele lui Gică Hagi

, un fotbalist cu un CV impresionant. Acesta are în palmares un trofeu UEFA Champions League, câștigat cu Chelsea în urmă cu doar câteva sezoane.

Un suporter român i-a făcut o mare surpriză fotbalistului. A mers la hotelul unde este cazat și i-a dăruit lui Kurt Zouma un tricou cu numele lui Gică Hagi. Jucătorul de la CFR Cluj a acceptat darul și i-a mulțumit fanului.

ADVERTISEMENT

Acesta a postat întreaga scenă pe contul său personal de TikTok. „I-am oferit lui Kurt Zouma tricoul lui Gică Hagi de la Europeanul din 2000”, a scris suporterul în descrierea videoclipului.

I-am oferit lui Kourt Zouma tricoul lui Gica Hagi de la europeanu din 2000 🎁🇷🇴 🤩@tudorbutan

Ce spun oficialii de la CFR Cluj despre transferul lui Kurt Zouma. „E normal să îți pui speranțe”

Fotbalistul are doar 30 de ani și pare că încă are lucruri de demonstrat în fotbalul profesionist. Fundașul trebuie însă să se pună la punct cu pregătirea fizică înainte să își facă debutul pentru echipa din Gruia.

ADVERTISEMENT

„Zouma este un băiat deosebit. Este jovial, face ceea ce îi place și asta e important. Văzând cluburile la care a activat, apreciezi un om care știe să coboare ștacheta, nu poți compara CFR cu Chelsea.

ADVERTISEMENT

Când îl vezi cum se pregătește, cum muncește la antrenament – pentru că nu este ușor după ce ai venit din Arabia, de la un club care nu ți-a oferit condițiile pe care le oferă CFR Cluj, vorbesc de condițiile de pregătire, recuperare, vitaminizare – e normal să îți pui speranțe. El e obișnuit să muncească foarte mult”, a explicat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.