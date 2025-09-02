Sport

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Ce contract i-a oferit Neluțu Varga. Exclusiv

Kurt Zouma este noul jucător al celor de la CFR Cluj! Fundașul francez a ajuns la o înțelegere cu clubul patronat de Neluțu Varga.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
02.09.2025 | 20:15
CFR Cluj a dat marea lovitură în perioada de transferuri. Kurt Zouma, fostul câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea, a semnat cu echipa din Gruia! Fundașul francez a făcut deja vizita medicală, iar clubul îl va prezenta în cel mai scurt timp.

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Contractul oferit de ardeleni

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, negocierile dintre CFR Cluj și Kurt Zouma au fost de succes. Fundașul francez, evaluat la 10 milioane de euro, a bătut palma cu oficialii clubului din Gruia și devine cel mai scump jucător din Superliga României.

FANATIK a aflat detalii din contractul oferit de CFR Cluj francezului. Kurt Zouma a semnat pe doi ani și are opțiunea, din partea clubului, de a-și prelungi înțelegerea pentru încă două sezoane. Stoperul, în vârstă de 30 de ani, va fi prezentat în orele ce urmează.

Cine e Kurt Zouma, noul jucător al celor de la CFR Cluj

Kurt Zouma are o carieră impresionantă. În 2021, a cucerit Liga Campionilor în postura de jucător al londonezilor de la Chelsea. De asemenea, fundașul francez s-a impus de două ori în Premier League cu echipa de pe Stamford Bridge.

La naționala de seniori a Franței, Zouma a adunat 11 selecții și a marcat un gol, într-un meci cu Andorra. În plus, el a câștigat trofeul UEFA Nations League în tricoul reprezentativei din Hexagon.

Un episod controversat din cariera lui Kurt Zouma a atras atenția publicului. În 2022, fundașul francez a fost implicat într-un incident grav, după ce a fost filmat lovind o pisică și aruncând-o pe suportul unui televizor. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare, iar fotbalistul a pierdut mai mulți sponsori.

În cariera sa, Zouma a evoluat pentru echipe precum Saint-Étienne, Chelsea, Stoke City, Everton sau West Ham. Ultima oară a jucat la Al-Orobah, în Arabia Saudită, iar acum speră să se impună rapid în echipa lui Andrea Mandorlini.

  • 10 milioane de euro este cota de piață a lui Kurt Zouma
  • 247 de meciuri a jucat fundașul francez în Premier League
