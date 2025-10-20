Kurt Zouma a șocat după Petrolul – CFR Cluj 1-0: „Vrem titlul!”. Ce impresie i-a lăsat SuperLiga

ADVERTISEMENT

Partida dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 1-0, unica reușită fiind semnată de Denis Radu, în minutul 78. Kurt Zouma a fost în premieră titularizat de Andrea Mandorlini, iar declarațiile de la final au impresionat.

Kurt Zouma vrea să câștige titlul în România

, Kurt Zouma a șocat la final și a spus că își dorește să câștige titlul în România. Fundașul francez a transmis că este 100% fizic în acest moment și că a rămas impresionat de nivelul pe care l-a întâlnit în SuperLiga.

„Nu poți să spui că e vina doar la defensivă, e vina întregii echipe. Când ajunge mingea la apărare, e vina întregii echipe. Nu ai ce să faci când se dă gol dintr-o deviere. Am vrut să câștigăm acest joc. Trebuie să ne adunăm și să fim gata de următorul joc.

Totul este posibil. Știm că nu am început bine, dar trebuie să arătăm ca o familie și să arătăm că putem câștiga meciurile. Eu sunt 100% fizic. România este un campionat bun, îmi place, sunt meciuri grele, nu este ușor. Trebuie să ne concentrăm și să câștigăm.

Vreau titlul, CFR trebuie să câștige titlul”, a declarat Kurt Zouma, la flash-interviu, după Petrolul – CFR Cluj 1-0.

Zouma, jucătorul cu cel mai impresionant CV din SuperLiga

. Cu echipe în CV precum St. Etienne, Chelsea, Everton și West Ham, fundașul francez este cu siguranță cel mai cunoscut jucător care a ajuns în România în vara trecută.

De la momentul mutării, Zouma a fost folosit doar în două rânduri. Primul meci al fundașului francez a fost în duelul cu UTA, când a intrat în minutul 79, iar partida cu Petrolul a fost a doua din perioada petrecută la CFR Cluj.

Ce cotă de piață are fundașul francez

CFR Cluj a dat „lovitura” când l-a adus pe Kurt Zouma. Cota de piață a fundașului este mult peste valoarea medie a SuperLigii, acesta fiind evaluat la nu mai puțin de 8 milioane de euro.

Cea mai mare valoare de piață atinsă a fost în perioada petrecută la Chelsea Londra. În sezonul 2019/2020, Zouma era evaluat la nu mai puțin de 35 de milioane de euro.