Kurt Zouma a șocat după Petrolul – CFR Cluj 1-0: „Vrem titlul!”. Ce impresie i-a lăsat SuperLiga

Partida dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 1-0, unica reușită fiind semnată de Denis Radu, în minutul 78. Kurt Zouma a fost în premieră titularizat de Andrea Mandorlini, iar declarațiile de la final au impresionat.
Deși CFR Cluj a pierdut, Kurt Zouma a șocat la final și a spus că își dorește să câștige titlul în România. Fundașul francez a transmis că este 100% fizic în acest moment și că a rămas impresionat de nivelul pe care l-a întâlnit în SuperLiga.
„Nu poți să spui că e vina doar la defensivă, e vina întregii echipe. Când ajunge mingea la apărare, e vina întregii echipe. Nu ai ce să faci când se dă gol dintr-o deviere. Am vrut să câștigăm acest joc. Trebuie să ne adunăm și să fim gata de următorul joc.
Totul este posibil. Știm că nu am început bine, dar trebuie să arătăm ca o familie și să arătăm că putem câștiga meciurile. Eu sunt 100% fizic. România este un campionat bun, îmi place, sunt meciuri grele, nu este ușor. Trebuie să ne concentrăm și să câștigăm.
Vreau titlul, CFR trebuie să câștige titlul”, a declarat Kurt Zouma, la flash-interviu, după Petrolul – CFR Cluj 1-0.
Kurt Zouma a fost transferat în mod surprinzător la CFR Cluj în perioada de mercato din această vară. Cu echipe în CV precum St. Etienne, Chelsea, Everton și West Ham, fundașul francez este cu siguranță cel mai cunoscut jucător care a ajuns în România în vara trecută.
De la momentul mutării, Zouma a fost folosit doar în două rânduri. Primul meci al fundașului francez a fost în duelul cu UTA, când a intrat în minutul 79, iar partida cu Petrolul a fost a doua din perioada petrecută la CFR Cluj.
CFR Cluj a dat „lovitura” când l-a adus pe Kurt Zouma. Cota de piață a fundașului este mult peste valoarea medie a SuperLigii, acesta fiind evaluat la nu mai puțin de 8 milioane de euro.
Cea mai mare valoare de piață atinsă a fost în perioada petrecută la Chelsea Londra. În sezonul 2019/2020, Zouma era evaluat la nu mai puțin de 35 de milioane de euro.