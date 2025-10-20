Sport

Kurt Zouma a șocat după Petrolul – CFR Cluj 1-0: „Vrem titlul!”. Ce impresie i-a lăsat SuperLiga

Kurt Zouma a oferit o reacție șocantă după Petrolul - CFR Cluj 1-0. Ce spune fundașul francez despre nivelul pe care l-a întâlnit în SuperLiga României.
Iulian Stoica
20.10.2025 | 22:54
Kurt Zouma a socat dupa Petrolul CFR Cluj 10 Vrem titlul Ce impresie ia lasat SuperLiga
ULTIMA ORĂ
Kurt Zouma a șocat la finalul partidei dintre Petrolul și CFR Cluj. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Partida dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 1-0, unica reușită fiind semnată de Denis Radu, în minutul 78. Kurt Zouma a fost în premieră titularizat de Andrea Mandorlini, iar declarațiile de la final au impresionat.

Kurt Zouma vrea să câștige titlul în România

Deși CFR Cluj a pierdut, Kurt Zouma a șocat la final și a spus că își dorește să câștige titlul în România. Fundașul francez a transmis că este 100% fizic în acest moment și că a rămas impresionat de nivelul pe care l-a întâlnit în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Nu poți să spui că e vina doar la defensivă, e vina întregii echipe. Când ajunge mingea la apărare, e vina întregii echipe. Nu ai ce să faci când se dă gol dintr-o deviere. Am vrut să câștigăm acest joc. Trebuie să ne adunăm și să fim gata de următorul joc.

Totul este posibil. Știm că nu am început bine, dar trebuie să arătăm ca o familie și să arătăm că putem câștiga meciurile. Eu sunt 100% fizic. România este un campionat bun, îmi place, sunt meciuri grele, nu este ușor. Trebuie să ne concentrăm și să câștigăm.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Vreau titlul, CFR trebuie să câștige titlul”, a declarat Kurt Zouma, la flash-interviu, după Petrolul – CFR Cluj 1-0.

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

Zouma, jucătorul cu cel mai impresionant CV din SuperLiga

Kurt Zouma a fost transferat în mod surprinzător la CFR Cluj în perioada de mercato din această vară. Cu echipe în CV precum St. Etienne, Chelsea, Everton și West Ham, fundașul francez este cu siguranță cel mai cunoscut jucător care a ajuns în România în vara trecută.

De la momentul mutării, Zouma a fost folosit doar în două rânduri. Primul meci al fundașului francez a fost în duelul cu UTA, când a intrat în minutul 79, iar partida cu Petrolul a fost a doua din perioada petrecută la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Ce cotă de piață are fundașul francez

CFR Cluj a dat „lovitura” când l-a adus pe Kurt Zouma. Cota de piață a fundașului este mult peste valoarea medie a SuperLigii, acesta fiind evaluat la nu mai puțin de 8 milioane de euro.

Cea mai mare valoare de piață atinsă a fost în perioada petrecută la Chelsea Londra. În sezonul 2019/2020, Zouma era evaluat la nu mai puțin de 35 de milioane de euro.

Echipa dintr-un sat cu 800 de locuitori a scris istorie! A câștigat primul...
Fanatik
Echipa dintr-un sat cu 800 de locuitori a scris istorie! A câștigat primul titlu de campioană și va juca în Liga Campionilor
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a...
Fanatik
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Șfaiț, moment incredibil în Petrolul – CFR Cluj! I-a distrus laptopul unui fotograf....
Fanatik
Șfaiț, moment incredibil în Petrolul – CFR Cluj! I-a distrus laptopul unui fotograf. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!