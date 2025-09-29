Kurt Zouma e pregătit de U Cluj – CFR! Mesajul francezului înainte de derby-ul Ardealului. Video

Se anunță spectacol în această seară pe Cluj Arena. De la ora 21:00 va începe derby-ul Ardealului, între Universitatea și CFR, iar Kurt Zouma, noul jucător al formației din Gruia, a ținut să le transmită fanilor un mesaj special înainte de confruntarea cu rivalii.

Kurt Zouma, mesaj pentru fanii CFR înainte de derby-ul cu U Cluj

, a semnat în această vară cu CFR Cluj. Va fi primul derby din România pentru fotbalistul francez, care speră să facă un joc bun și să pună umărul la o victorie care ar veni într-un moment bun pentru feroviari.

„Salutare, CFR-iști! Mâine va fi primul meu meci derby aici, la Cluj. Știm cât de mult înseamnă să câștigăm. Trebuie să ne asigurăm că obținem un rezultat bun și sper că veți fi în spatele nostru și ne veți susține”, a spus francezul într-un mesaj postat pe pagina de a celor de la CFR Cluj.

Studenții vor o nouă victorie în fața rivalilor de la CFR. „Este cel mai important meci de până acum”

Fanii Universității Cluj sunt cunoscuți pentru show-ul pe care îl fac în peluză, iar suporterii speră ca favoriții lor să facă un meci bun și să continue seria pozitivă de rezultate în fața rivalilor de la CFR.

„Obiectivul nostru e victoria, clar. Suntem pregătiți și înțelegem cât de important este acest meci pentru noi și pentru suporteri. Nu este un joc obișnuit de Superligă, ci un meci special. Vrem să ne ridicăm la nivelul așteptărilor fanilor noștri, care investesc multă pasiune și energie.

Este cel mai important meci de până acum și știm ce înseamnă pentru cei care ne susțin. Jucătorii care au crescut aici înțeleg responsabilitatea acestui derby, iar cei mai noi încep să simtă și ei importanța acestei confruntări”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj, la conferința de presă.