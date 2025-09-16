Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Kurt Zouma, impact puternic la CFR Cluj. ”E conștient că lupa e pe el. Acum 4 ani câștiga Champions League”

CFR Cluj a dat o lovitură importantă odată cu aducerea lui Kurt Zouma, iar Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce impact a avut francezul în vestiarul CFR-ului.
Traian Terzian
16.09.2025 | 10:00
Kurt Zouma, impact important în vestiarul lui CFR Cluj. Sursă foto: Facebook Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Fundașul Kurt Zouma este unul dintre cele mai importante transferuri realizate în fotbalul românesc, iar Cristi Balaj a explicat impactul avut de sosirea acestuia la CFR Cluj și modul cum e privit de coechipieri.

Ce impact a avut transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj

În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, președintele grupării din Gruia a precizat că Zouma este un fotbalist extrem de muncitor și umil, care a știut să accepte nivelul fotbalului de la noi din țară.

”Zouma este un băiat deosebit. Este jovial, face ceea ce îi place și asta e important. Văzând cluburile la care a activat, apreciezi un om care știe să coboare ștacheta, nu poți compara CFR cu Chelsea.

Când îl vezi cum se pregătește, cum muncește la antrenament, pentru că nu este ușor după ce ai venit din Arabia de la un club care nu ți-a oferit condițiile pe care le oferă CFR Cluj, vorbesc de condițiile de pregătire, recuperare, vitaminizare, e normal îți pui speranțe. El e obișnuit să muncească foarte mult”, a declarat Balaj.

Avertisment pentru Zouma

Oficialul clubului CFR Cluj a vorbit despre momentul în care Kurt Zouma va putea debuta la formația lui Andrea Mandorlini și i-a atras atenția francezului că se va afla în centrul atenției datorită carierei sale impresionante.

”A fost coechipier cu Muhar în Arabia, e bucuros că are un fost coleg alături. Mai sunt jucători importanți, Slimani, Coco. Zouma a câștigat acum 4 ani Champions League, e o performanță.

E conștient că va exista o lupă asupra lui și va fi monitorizat. E important ca atunci când intră să aleagă momentul potrivit, deoarece prima impresie contează”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Detalii neștiute despre omul Kurt Zouma

