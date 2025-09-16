Kurt Zouma, impact puternic la CFR Cluj. ”E conștient că lupa e pe el. Acum 4 ani câștiga Champions League”

Fundașul Kurt Zouma este unul dintre , iar Cristi Balaj a explicat impactul avut de sosirea acestuia la CFR Cluj și modul cum e privit de coechipieri.

Ce impact a avut transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj

În cadrul celei mai recente ediții a , președintele grupării din Gruia a precizat că Zouma este un fotbalist extrem de muncitor și umil, care a știut să accepte nivelul fotbalului de la noi din țară.

”Zouma este un băiat deosebit. Este jovial, face ceea ce îi place și asta e important. Văzând cluburile la care a activat, apreciezi un om care știe să coboare ștacheta, nu poți compara CFR cu Chelsea.

Când îl vezi cum se pregătește, cum muncește la antrenament, pentru că nu este ușor după ce ai venit din Arabia de la un club care nu ți-a oferit condițiile pe care le oferă CFR Cluj, vorbesc de condițiile de pregătire, recuperare, vitaminizare, e normal îți pui speranțe. El e obișnuit să muncească foarte mult”, a declarat Balaj.

Avertisment pentru Zouma

Oficialul clubului CFR Cluj a vorbit despre momentul în care Kurt Zouma și i-a atras atenția francezului că se va afla în centrul atenției datorită carierei sale impresionante.

”A fost coechipier cu Muhar în Arabia, e bucuros că are un fost coleg alături. Mai sunt jucători importanți, Slimani, Coco. Zouma a câștigat acum 4 ani Champions League, e o performanță.

E conștient că va exista o lupă asupra lui și va fi monitorizat. E important ca atunci când intră să aleagă momentul potrivit, deoarece prima impresie contează”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.