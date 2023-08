Kurtic, gata de debut la Universitatea Craiova: “Va fi cel mai bun din România!”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Mihai Rotaru a avut o intervenție în care a făcut câteva declarații interesante. Patronul de la Universitatea Craiova a anunțat în exclusivitate meciul în care Jasmin Kurtic își va face debutul.

Mihai Rotaru: “Reghecampf a zis că este foarte bun”

Mihai Rotaru a vorbit despre noua achiziție a oltenilor. Patronul de la Universitatea Craiova a anunțat că De asemenea, și crede că slovenul va fi cel mai bun mijlocaș din SuperLiga.

“Feedback-ul din partea antrenorului este unul foarte bun. Ne așteptăm să debuteze cu UTA Arad. El este un jucător special. Sfert de finală Europa League cu PAOK, jucătorul cu care Răzvan Lucescu începea echipa.

La Fiorentina și Parma a făcut sezoane excepționale, la Atalanta a jucat foarte bine și la Torino. Vorbim despre 300 de meciuri în Serie A și sfertul de finală cu PAOK. Deci este un jucător special, pentru că altfel nu ai cum să faci așa ceva.

El a fost un lider în vestiar pe oriunde a fost și erau vestiare cu nume grele. Dacă totul este ok, va fi cel mai bun mijlocaș central box-to-box din România.”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova, echipă de titlu în SuperLiga

Patronul craiovenilor a vorbit despre traseul pe care formația antrenată de Reghecampf l-a avut în campionat. Totodată, după ce l-au adus pe și are șanse mari să își îndeplinească obiectivul sezonul acesta.

“Este echipă de titlu, acesta este scopul nostru și sperăm să îl atingem în acest an. Trebuie să facem asta cu mare atenție, mai ales că am pierdut 2 puncte cu Galați. Cu CFR Cluj să zicem că a fost ok, chiar dacă puteam să îi batem. Cu Oțelul am jucat acasă și nu trebuia să pierdem acele 2 puncte, dar sperăm să le recuperăm pe traseu.”, a spus patronul de la Universitatea Craiova.

Rotaru, încântat de echipa antrenată de Reghecampf

Universitatea Craiova a câștigat categoric cele 3 puncte cu Poli Iași în deplasare. Oltenii au fost conduși, cu 1-0, la pauză, iar Reghecampf a reușit să îi motiveze pe jucătorii săi la pauză și meciul s-a terminat cu scor 1-4. Pentru modul în care au arătat jucătorii, dar și pentru prestațiile individuale, Rotaru a ținut să menționeze forma și calitatea echipei sale.

“Ivan și Markovici au jucat foarte bine. Au realizat lucruri mari pe teren. Toată lumea a arătat bine. Chiar dacă în prima repriză nu a fost ce ne doream din punct de vedere al exprimării pe teren, dar din punct de vedere al implicării și al efortului am arătat mult mai bine față de cel mai bun meci din acest campionat.”, a spus finanțatorul, la FANATIK SUPERLIGA.

Va fi Mitriță convocat la națională?

Horia Ivanovici a vrut să știe de la patronul Universității Craiova dacă Mitriță va ajunge la echipa națională. Mihai Rotaru a spus despre Alexandru Mitriță că este un jucător foarte bun, care poate evolua pentru România, însă antrenorul trebuie să știe să îl pună în valoare.

“Nu discut despre asta, pentru că e treaba lor acolo. Mitriță este un fotbalist special și îți trebuie ceva anume ca să îl detonezi. E un fotbalist cu personalitate, cum e aici la noi în Oltenia. E genul de jucător cu care trebuie să știi să te porți, să știi să îl respecți și cred că echipa națională ar avea nevoie de Mitriță, dar este decizia antrenorului.”, a adăugat Mihai Rotaru.