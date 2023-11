Kvaratskhelia, starul celor de la Napoli, față în față cu Lionel Messi: “Nu am înțeles nimic”

Kvicha Kvaratskhelia joacă la Napoli din sezonul 2022-2023. Atunci, italienii plăteau pentru serviciile sale nu mai puțin de 10 milioane de euro. Campion în Serie A,

Kvaratskhelia, întâlnire de gradul 0 cu Messi

“Messi stătea în dreapta mea. În pauza publicitară, am fost avertizați să nu ne ridicăm și să ne mișcăm mult, așa că am rămas așezat. Deodată, s-a ridicat și a venit spre mine. Nu am înțeles ce se întâmplă, dar și-a ridicat brațul și mi-a strâns mâna. Apreciez atât de mult, este o persoană uimitoare”, a declarat Kvicha Kvaratskhelia.

Lionel Messi, starul celor de la Inter Miami CF, a câștigat Balonul de Aur pentru a opta oară și a stabilit, astfel, un nou record. A reușit să îl învingă în competiție pe atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, după ce a condus Argentina la câștigarea Cupei Mondiale.

Messi, în vârstă de 36 de ani, devine primul jucător din MLS care obține acest premiu prestigios, deși triumful său este în mare parte rezultatul performanțelor sale remarcabile cu echipa națională în Qatar. Fostul jucător de la Manchester United și co-proprietar al echipei Inter Miami, David Beckham, i-a înmânat trofeul lui Messi în Paris.

Messi a câștigat Balonul de Aur

“Am doar cuvinte de recunoștință pentru toți oamenii din întreaga lume care m-au susținut în cariera mea și cărora vreau să le dedic în mod special acest premiu, alături de familia mea care a fost mereu alături de mine.

Acesta este un Balon de Aur pe care vreau să-l împart și cu colegii mei de la națională. Pentru că ar fi fost imposibil să câștig Cupa Mondială fără ei Felicitări tuturor câștigătorilor și multe mulțumiri!”, a declarat Messi.

Vârful norvegian a primit Trofeul Gerd Muller, acordat celui mai bun atacant al anului.

În acest sezon, Haaland este hotărât să nu mai scape din mână prestigiosul trofeu. Atacantul lui Manchester City are 13 goluri înscrise în 12 partide și nu dă semne de încetinire. În sezonul trecut, norvegianul a reușit să puncteze de 36 de ori în 35 de partide de Premier League.

Această victorie impresionantă confirmă încă o dată geniul fotbalistic al lui Messi, iar performanțele sale cu echipa națională a Argentinei în cursul Cupei Mondiale au fost decisive în obținerea Balonului de Aur. Este de remarcat faptul că Messi a devenit primul jucător din Major League Soccer care ridică trofeul.