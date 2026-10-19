Kylian Mbappe, mesaj uluitor după ce a fost desemnat cel mai bun fotbalist: ”Oricine crede că sunt perfect nu are televizor!”

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Deși nu a câștigat niciun trofeu în stagiunea precedentă, Kylian Mbappe a avut cifre formidabile și a fost ales cel mai bun fotbalist în sezonul 2025-2026 în sondajul efectuat de publicația Onze Mondial. După ce și-a primit premiul, starul francez a acordat un interviu extrem de interesant.

Mesajul lui Kylian Mbappe după ce a primit premiul pentru cel mai bun fotbalist

Față de Balonul de Aur unde votează jurnaliști, selecționeri și căpitani ai echipelor naționale, în ancheta celor de la Onze Mondial decizia aparține cititorilor. Iar atacantul lui Real Madrid s-a impus de o manieră categorică.

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Mbappe a primit 48,2% din voturile celor care au participat la sondaj și a fost urmat la mare distanță de doi jucători de la PSG, câștigătoarea Champions League, Joao Neves (11.9%) și Khvicha Kvaratskhelia (10.8%). Top 10 în premiul ”Onze d’Or” pe sezonul 2025-2026 arată astfel:

1. Kylian Mbappe – 48.2%

2. Joao Neves – 11.9%

3. Khvicha Kvaratskhelia – 10.8%

4. Lamine Yamal – 9.7%

5. Ousmane Dembele – 7.5%

6. Harry Kane – 4.4%

7. Michael Olise – 2.9%

8. Vitinha – 2.8%

9. Declan Rice – 1.1%

10. Bruno Fernandes – 0.7%

🏆 Kylian Mbappé est le grand vainqueur du Onze d’Or 2026 ! Félicitations, @KMbappe ! 👏 https://t.co/tqc67WFgjn — Onze Mondial (@OnzeMondial)

Imediat după ce a primit premiul, Kylian Mbappe a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au votat și s-a arătat mândru că a reușit să-și treacă în palmares un trofeu câștigat în trecut de fotbaliști celebri precum Diego Maradona, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Anul trecut, trofeul a fost cucerit de conaționalul său Ousmane Dembele.

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”E o mare plăcere să câștig acest trofeu. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au votat pentru mine. Sunt recunoscător. E mereu plăcut să câștigi un astfel de premiu, pentru că simți că ți-a fost apreciată munca pe care ai făcut-o un an întreg. Sigur că mă motivează să dau în continuare tot ce am mai bun și să progresez. E un premiu primit în trecut de jucătorii care și-au pus amprentele pe fotbal”, a declarat Mbappe.

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Mbappe nu este perfect

După ce a intrat în posesia unuia dintre cele mai importante premii individuale din fotbal, starul francez a acordat un interviu pentru Onze Mondial în care a vorbit despre faptul că nu este perfect.

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”Cine crede că sunt perfect nu are televizor! Am demonstrat iar și iar că pot face prostii. Și am ajuns să accept asta. Cred că este normal. Nimeni nu te cunoaște cu adevărat prin intermediul televizorului. De aceea, uneori, anumite analize sunt foarte departe de realitate.

Dacă îmi ceri să-mi fac o părere despre un actor ale cărui filme le-am văzut, pot avea o opinie complet diferită de ceea ce este persoana respectivă în realitate. De aceea, eu nu emit judecăți, pentru că am experiența de a fi trecut de cealaltă parte a ecranului și știu cum stau lucrurile”, a spus el.

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De ce crede că e cel mai bun din lume

Deși , Kylian Mbappe nu a ezitat în mai multe rânduri să se proclame cel mai bun jucător din lume la acest moment și a explicat de ce face asta.

”Când spun asta, este pentru că așa gândesc și pentru că este o motivație. Ca să faci lucruri extraordinare, nu poți intra pe teren gândindu-te că alții ar putea face lucrurile mai bine decât tine. Ar însemna să-ți impui singur o limită.

Să spun că sunt cel mai bun? Știu ce poate provoca atunci când spun astfel de lucruri, dar eu chiar cred asta și este o motivație. Îndoiala este foarte importantă, pentru că îți permite să te autodepășești, să nu te culci pe laurii succesului. Reflectez constant la ceea ce pot face, la ceea ce am făcut, la ceea ce fac”, a afirmat Mbappe.

Mesaj pentru copiii care visează să-l depășească

Atacantul despre care se zvonește că , a mărturisit că este un băiat privilegiat care a ajuns să trăiască viața pe care și-a dorit-o și i-a îndemnat pe cei mici să-și urmeze visurile.

”Le spun tuturor acelor copii că dorința de a fi ca mine înseamnă să-și impună o limită, iar scopul visurilor este tocmai să nu-ți impui limite. Dacă pot visa să fie mai buni decât mine, să nu se oprească!

Întotdeauna m-am considerat un privilegiat. Mi s-ar părea nepotrivit, în lumea în care trăim, să mă plâng că sunt Kylian. Bineînțeles că sunt un om fericit. Am avut viața pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Mi-am dorit mereu să fiu fotbalist și mi-am îndeplinit visul de a juca în cele mai importante competiții în fiecare weekend.

De ce aș mai avea nevoie pentru a fi mai fericit? De nimic. În viață nu sunt omul care caută mereu să aibă mai mult. La muncă, da, dar în viață, nu. Trebuie să știi să fii mulțumit cu ceea ce ai”, a precizat Kylian Mbappe.