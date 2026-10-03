Kylian Mbappe a aflat verdictul final! Ce s-a întâmplat în procesul intentat împotriva lui PSG

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Kylian Mbappe a părăsit pe Paris Saint-Germain, în vara anului 2024. Fotbalistul francez s-a alăturat lotului celor de la Real Madrid, cu dorința de a cuceri trofeul Ligii Campionilor. Totuși, decizia fotbalistului a stricat relațiile sale cu oficialii de pe Parc des Princes, în ultimele luni petrecute acolo.

Kylian Mbappe a primit verdictul în procesul contra PSG

Justiția franceză a oferit un nou verdict în cazul dosarului intentat de Kylian Mbappe. Magistrații au decis clasarea cazului, din cauza lipsei de probe. Aceștia au observat că fotbalistul și-a retras plângerea și a anunțat acest lucru în presa internațională.

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Decizia ar crea un prejudiciu uriaș pentru Mbappe. Avocatul său, Pierre Olivier Sur, a refuzat să ofere, până în acest moment, un punct de vedere. Decizia instanței franceze este definitivă, motiv pentru care atacantul nu mai are nicio cale legală de atac.

PSG trebuia să îi plătească peste 60 de milioane de euro

Nasser Al-Khelafi, patronul celor de la PSG, ar fi reținut sume importante pe care jucătorul ar fi trebuit să le încaseze. Totul s-a întâmplat fără un acord scris al lui Kylian Mbappe, prin care ar fi demonstrat că acceptă să renunțe la veniturile respective. După ce și-a anunțat plecarea din capitala Franței, atacantul a devenit o prezență din ce în ce mai rară pentru parizieni.

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”Decarul” naționalei Franței a intentat un proces împotriva clubului în mai 2025 acuzând clubul și de hărțuire morală. Se pare că primise verdictul mult așteptat. În decembrie 2025, PSG a fost somată să îi plătească suma de 61 de milioane de dolari drept despăgubire, potrivit publicației franceze .

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Paris Saint-Germain a decis să nu facă apel la decizia din procesul intentat de Kylian Mbappe. Astfel, decizia justiției franceze devine definitivă.

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Kylian Mbappe s-a alăturat lotului lui Real Madrid, în vara anului 2024, după ce înțelegerea sa cu PSG a expirat. Atacantul a sosit pe Santiago Bernabeu din postura de jucător .

Kylian Mbappe a aflat când se va putea întoarce pe teren

. După ce a marcat singurul gol al partidei, a acuzat probleme la nivelul genunchiului și a fost nevoit să părăsească terenul de joc. Problemele sale medicale au stârnit îngrijorare în rândul oficialilor francezi, care au efectuat rapid testele medicale pentru fotbalist.

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Raportul doctorilor l- a făcut pe Zidane să răsufle ușurat. Kylian Mbappe a suferit o hiperextensie a genunchiului. Fotbalistul ar trebui să revină în 10-12 zile de la momentul accidentării, adică până pe data de 7 octombrie. Astfel, fotbalistul va fi apt de joc pentru primul duel al madrilenilor după fereastra internațională.

Următorul meci al lui Real Madrid este pe 10 octombrie, pe teren propriu, contra lui Villareal, în etapa 6 din La Liga. Trupa pregătită de Jose Mourinho are nevoie de victorie în speranța de a se apropia de liderul Barcelona.