Sport

Kylian Mbappe a atins o nouă bornă importantă în tricoul Franței. Doar legendarul Thierry Henry se mai poate mândri cu așa ceva

Kylian Mbappe a realizat o nouă performanță în cariera sa. Ce bornă importantă a atins pentru echipa națională a Franței.
Mihai Dragomir
08.09.2025 | 07:00
Kylian Mbappe a atins o noua borna importanta in tricoul Frantei Doar legendarul Thierry Henry se mai poate mandri cu asa ceva
ULTIMA ORĂ
Kylian Mbappe rupe plasele și pentru naționala Franței. Ce record a atins. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Kylian Mbappe este de neoprit. Francezul a marcat în victoria cu 2-0 în fața Ucrainei din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Ce performanță a atins atacantul lui Real Madrid și cum se aseamănă în acest moment cu marele Thierry Henry.

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe scrie istorie pentru naționala Franței

Kylian Mbappe, cel care a preluat vara aceasta tricoul cu numărul „10” la Real Madrid, continuă să impresioneze și pentru naționala Franței. Reușita de vineri seară contra reprezentativei Ucrainei l-a dus pe o poziție importantă într-un top select.

Mai exact, vârful „galacticilor” are acum 51 de goluri marcate pentru naționala „cocoșilor galici”, fiind la egalitate cu Thierry Henry. Cei doi se află la 6 goluri în spatele liderului, nimeni altul decât Oliver Giroud (57 de goluri).

ADVERTISEMENT

Cum Thierry Henry este retras de ani buni din activitate, recordul lui Giroud este în continuare în pericol. Kylian Mbappe are nevoie de doar 7 goluri marcate pentru a-l surclasa pe legendarul atacant trecut prin Premier League, la Arsenal și Chelsea.

„Să ating acest prag atât de devreme e incredibil!”

„Respect total pentru Titi (n.r. Henry)! Dar acum vreau să-l depășesc! Este o onoare să egalez un jucător ca Henry. Toată lumea știe ce înseamnă el pentru noi, francezii, și mai ales pentru atacanți.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

Este cineva care a deschis drumul, iar eu am foarte mult respect și admirație pentru el. Să ating acest prag atât de devreme e incredibil, dar îmi place. Vreau să continui și, mai presus de toate, să câștig meciuri și trofee” a declarat Kylian Mbappe, citat de EgyptToday.

ADVERTISEMENT
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni...
Digisport.ro
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni au reacționat, iar președintele SUA nu s-a abținut

Cine sunt cei mai buni 10 marcatori ai naționalei Franței

Franța a dat mulți jucători importanți fotbalului, indiferent de perioada în care ne-am aflat. Nume legendare precum Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, Antoine Griezmann etc. au încântat iubitorii acestui sport atunci când jucau. Iată cei mai buni 10 marcatori din istoria naționalei Franței:

  1. Olivier Giroud – 57 goluri
  2. Kylian MbappeThierry Henry – 51
  3. Antoine Griezmann – 44
  4. Michel Platini – 41
  5. Karim Benzema – 37
  6. David Trezeguet – 34
  7. Zinedine Zidane – 31
  8. Just Fontaine / Jean-Pierre Papin – 30
ADVERTISEMENT
Familia „alb-albastră“ se mărește! O vedetă a Universității Craiova a devenit tată
Fanatik
Familia „alb-albastră“ se mărește! O vedetă a Universității Craiova a devenit tată
Presa spaniolă jubilează după succesul istoric obținut de echipa națională, 6-0 cu Turcia:...
Fanatik
Presa spaniolă jubilează după succesul istoric obținut de echipa națională, 6-0 cu Turcia: „Recital!” Cine au fost remarcații
Cum s-a descurcat naționala României U18 la primele meciuri cu Ion Marin la...
Fanatik
Cum s-a descurcat naționala României U18 la primele meciuri cu Ion Marin la timonă. „Săpăligă” a „coborât” treapta la tineret după experiența de la U19
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
E revoltat că fiul său e numit 'nepotul lui Ilie Balaci'. Tiradă uluitoare:...
iamsport.ro
E revoltat că fiul său e numit 'nepotul lui Ilie Balaci'. Tiradă uluitoare: 'E băiatul meu! Sunt lucruri foarte grave, mă dor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!