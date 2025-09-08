Kylian Mbappe a atins o nouă bornă importantă în tricoul Franței. Doar legendarul Thierry Henry se mai poate mândri cu așa ceva

Kylian Mbappe este de neoprit. Francezul a marcat în victoria cu 2-0 în fața Ucrainei din Ce performanță a atins atacantul lui Real Madrid și cum se aseamănă în acest moment cu marele Thierry Henry.

Kylian Mbappe scrie istorie pentru naționala Franței

Kylian Mbappe, , continuă să impresioneze și pentru naționala Franței. Reușita de vineri seară contra reprezentativei Ucrainei l-a dus pe o poziție importantă într-un top select.

Mai exact, vârful „galacticilor” are acum 51 de goluri marcate pentru naționala „cocoșilor galici”, fiind la egalitate cu Thierry Henry. Cei doi se află la 6 goluri în spatele liderului, nimeni altul decât Oliver Giroud (57 de goluri).

Cum Thierry Henry este retras de ani buni din activitate, recordul lui Giroud este în continuare în pericol. Kylian Mbappe are nevoie de doar 7 goluri marcate pentru a-l surclasa pe legendarul atacant trecut prin Premier League, la Arsenal și Chelsea.

„Să ating acest prag atât de devreme e incredibil!”

„Respect total pentru Titi (n.r. Henry)! Dar acum vreau să-l depășesc! Este o onoare să egalez un jucător ca Henry. Toată lumea știe ce înseamnă el pentru noi, francezii, și mai ales pentru atacanți.

Este cineva care a deschis drumul, iar eu am foarte mult respect și admirație pentru el. Să ating acest prag atât de devreme e incredibil, dar îmi place. Vreau să continui și, mai presus de toate, să câștig meciuri și trofee” a declarat Kylian Mbappe, citat de

Cine sunt cei mai buni 10 marcatori ai naționalei Franței

Franța a dat mulți jucători importanți fotbalului, indiferent de perioada în care ne-am aflat. Nume legendare precum Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, Antoine Griezmann etc. au încântat iubitorii acestui sport atunci când jucau. Iată cei mai buni 10 marcatori din istoria naționalei Franței:

Olivier Giroud – 57 goluri Kylian Mbappe / Thierry Henry – 51 Antoine Griezmann – 44 Michel Platini – 41 Karim Benzema – 37 David Trezeguet – 34 Zinedine Zidane – 31 Just Fontaine / Jean-Pierre Papin – 30