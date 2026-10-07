„Kylian Mbappe a decis să plece de la Real Madrid!”. Francezul vrea în Premier League: ar fi cel mai scump transfer din istorie

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Despre Kylian Mbappe (27 de ani) a început de ceva timp să se spună că ar avea o relație tensionată cu cei de la Real Madrid. În primul rând, recent s-a scris despre faptul că starul francez i-ar fi rugat pe oficialii clubului de pe „Santiago Bernabeu” să facă lobby pentru el în sensul câștigării „Balonului de Aur”,

Kylian Mbappe ar fi decis să plece de la Real Madrid la finalul acestui sezon

Pe acest fond, atacantul ar fi început să îi sfideze pe aceștia și astfel ar fi ajuns să fie în timp ce era așteptat la baza de pregătire a celor de la Real pentru a se recupera după În plus, Mbappe a fost acuzat recent în presa din Spania că nu și-ar fi dat interesul suficient în derby-ul pierdut pe terenul lui Atletico Madrid disputat chiar înainte de pauza internațională.

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În acest context, mai multe surse jurnalistice au informat acum că fotbalistul ar fi luat deja decizia de a pleca de la Real Madrid la finalul acestui sezon, adică în vara anului 2027, în contextul în care el mai are contract cu „galacticii” până în iunie 2029. „Să nu excludem o plecare a lui Mbappe de la Real la finalul sezonului”, a punctat, de exemplu, jurnalistul francez Daniel Riolo pentru RMC Sport, citat de

Iar spaniolul Francois Gallardo a nuanțat și mai mult acest subiect și a informat prin intermediul că Mbappe a luat deja decizia de a pleca de la Real Madrid la finalul acestui sezon și, mai mult, conducătorii clubului nu ar fi deranjați de acest scenariu. Mai mult, se conturează deja și următoarea destinație a starului francez. :

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„Kylian Mbappe este nervos și dezamăgit de Real Madrid. A decis să plece de la Real în vara lui 2027 și clubul nu-i va sta în cale. Următoarea lui destinație este Anglia. Mai multe cluburi din Anglia sunt interesate de Kylian Mbappe, dar prioritatea jucătorului este Liverpool. Cei de acolo au contactat-o deja pe Fayza Lamari (n.r. mama și agentul lui Mbappe) de curând”.

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Kylian Mbappe ar vrea un transfer la Liverpool, Real Madrid nu s-ar opune: suma istorică vehiculată

În trecut, Kylian Mbappe a recunoscut în mai multe rânduri că are o anumită afinitate pentru clubul de pe „Anfield Road”, inclusiv prin prisma mamei sale. De asemenea, „cormoranii” au demonstrat din plin în ultimele perioade de transferuri că dispun de suficiente fonduri pentru a pune în scenă astfel de mutări de proporții. Din informațiile existente până în acest moment ar reieși că acest posibil transfer ar urma să se realizeze în schimbul unei sume de aproximativ 250 de milioane de euro.

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În aceste condiții, Mbappe ar deveni cel mai scump jucător din istoria fotbalului. În prezent, recordul din acest punct de vedere este deținut în continuare de Neymar, achiziționat de PSG de la FC Barcelona în vara anului 2017 pentru 222 de milioane de euro, sumă reprezentând la acel moment clauza de reziliere a fotbalistului brazilian la clubul de pe „Camp Nou”.