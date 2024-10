Kylian Mbappe a fost detronat! Nu mai e cel mai scump jucător din lume. Cum arată top 10

lider detașat în acest în clasament, chiar dacă a ajuns la Real Madrid din postura jucător liber de contract. Iată cum arată topul primilor 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume. Bătălia e foarte aprigă.

Kylian Mbappe nu mai este cel mai valoros fotbalist din lume. Am intrat în era Erling Haaland

Erling Haaland l-a detronat pe starul lui Real Madrid în topul jucătorilor cu cea mai bună cotă. este evaluată la nu mai puțin de 200 de milioane de euro, cu 20 de milioane mai mult decât Kylian Mbappe.

Starul naționalei Franței se află la egalitate în această ierarhie cu Jude Bellingham și Vinicius Junior, coechipierii săi de la Real Madrid. Toți trei sunt evaluați la 180 de milioane de euro.

Cel mai probabil, vedeta lui Real Madrid va rata și Balonul de Aur în acest an, care are șanse să ajungă chiar la Vinicius Junior. Un an destul de dificil pentru Mbappe, care nu a câștigat nici EURO 2024.

Cum arată top 10 cei mai bine cotați fotbaliști

Pe locul patru în acest clasament se înscrie Phil Foden, mijlocașul dreapta al lui Manchester City. Extrema în vârstă de 24 de ani este evaluată la 150 de milioane de euro.

Locul cinci este ocupat de către Buyako Saka, vedeta lui Arsenal. Extrema dreaptă a naționalei Angliei de origine nigeriană valorează 140 de milioane de euro.

Bundesliga este reprezentată în acest top de către Florian Wirtz, de la Bayer Leverkusen. Mijlocașul ofensiv în vârstă de doar 21 de ani este evaluat la suma de 140 de milioane de euro.

Tot atât valorează și rivalul său de la Bayern Munchen, Jamal Musiala, dar și după câștigarea Campionatului European.

Lamine Yamal vine tare din urmă. Vedeta Barcelonei, cotă fabuloasă la doar 17 ani

Lamine Yamal închide top 10 în acest clasament, însă extrema dreaptă a Barcelonei și a naționalei Spaniei are o cotă de piață uriașă la doar 17 ani, mult peste cea a lui Lionel Messi la vârsta lui: 120 de milioane de euro.

Tot 120 de milioane de euro este și valoarea estimată a lui Federico Valverde, mijlocașul central al lui Real Madrid și a lui Declan Rice, mijlocașul lui Arsenal Londra.

Cum arată topul celor mai bine scumpi jucători din lume

Erling Haaland, Manchester City – 200 milioane de euro Kylian Mbappe, Real Madrid – 180 milioane de euro Jude Bellingham, Real Madrid – 180 milioane de euro Vinicius Junior, Real Madrid – 180 milioane de euro Phil Foden, Manchester City – 150 milioane de euro Buyako Saka, Arsenal Londra – 140 milioane de euro Florian Wirtz, Bayer Leverkusen – 140 milioane de euro Jamal Musiala, Bayern Munchen – 140 milioane de euro Rodri, Manchester City – 140 milioane de euro Lamine Yamal, Barcelona – 120 milioane de euro Federico Valverde, Real Madrid – 120 milioane de euro Declan Rice, Arsenal Londra – 120 milioane de euro

Real Madrid domină clar topul cu 4 jucători. Manchester City are și ea 3

Real Madrid are cei mai mulți jucători în acest top, dintre care trei pe podium: Kylian Mbappe, Jude Bellingham și Vinicius Junior, în timp ce Federico Valverde se înscrie la final.

Manchester City are și ea nu mai puțin de trei jucători: Erling Haaland, Phil Foden și Rodri. Premier League a adjudecat nu mai puțin de cinci poziții în top, în timp campionatul Spaniei a „arestat” de asemenea alte 5.

Interesant e că acest top este mai echilibrat ca oricând, după ce în anii trecuți era dominat detașat de Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo. Rămâne de văzut dacă recordul de transfer de 220 de milioane de euro al lui Neymar va putea fi depășit în viitorul apropiat.

200 milioane de euro e cota lui Erling Haaland, cel mai scump jucător

220 de milioane de euro e cel mai scump transfer din istoria fotbalului: Neymar de la Barca la PSG în 2017