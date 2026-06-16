Kylian Mbappe, show mondial. Recordurile absolute doborâte după „dubla” din Franța – Senegal

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Kylian Mbappe (27 de ani) a marcat o „dublă” în partida Franța – Senegal 3-1 de la Cupa Mondială. După ce a deschis scorul cu un șut din careu în urma unei pase excelente a lui Michael Olise, atacantul a stabilit scorul final în prelungiri cu o nouă execuție spectaculoasă. Vedeta lui Real Madrid a depășit două recorduri fabuloase în partida jucată pe MetLife Stadium din New Jersey, prima disputată de „Les Bleus” la acest turneu final.

Kylian Mbappe a scris istorie la Cupa Mondială

Cu golurile înscris în partida dintre Franța și Senegal, Kylian Mbappe a ajuns la 58 de reușite în tricoul naționalei și l-a depășit astfel pe Olivier Giroud, cel mai bun marcator din istoria Franței. Fostul atacant de la Chelsea și Arsenal a avut nevoie de peste 130 de meciuri pentru a atinge borna de 57 de goluri, în timp ce Mbappe a înscris de 58 de ori în doar 98 de jocuri.

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De asemenea, cu reușitele din , starul lui Real Madrid a devenit cel mai bun marcator al Franței la Cupa Mondială, cu 14 goluri, depășind recordul lui Just Fontaine, care marcase de 13 ori la ediția din 1958. Mbappe a marcat primele sale 4 goluri în 2018, când Franța a cucerit titlul mondial, iar apoi a fost golgheterul competiției în 2022, cu 8 reușite.

Kylian Mbappe vânează recordul lui Miroslav Klose

Mbappe a ajuns la 14 reușite după „dubla” din meciul cu Senegal, primul disputat de „Les Bleus” în , și i-a depășit atât pe Pele, care a marcat de 12 ori în cele 14 meciuri jucate la turneele finale, cât și pe fostul său coechipier de la PSG, Lionel Messi, care are 13 goluri la CM. Francezul „vânează” recordul all-time, deținut de Miroslav Klose.

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Germanul a reușit să marcheze de 16 ori la cele patru ediții de Cupă Mondială la care a participat (2002, 2006, 2010 și 2014). Pe poziția secundă a ierarhiei se află brazilianul Ronaldo, cu 15 reușite, iar pe podium, la egalitate cu Mbappe, se află Gerd Muller, care a marcat de 14 ori în doar 13 meciuri. Mbappe are șansa de a depăși recordul încă de la această ediție, însă în cazul în care nu va reuși, are posibilitatea de a bifa această bornă fabuloasă la ediția din 2030, când va avea 31 de ani.

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