Kylian Mbappe a luat prin surprindere pe toată lumea! Cum a comunicat cu fanii după Cupa Mondială 2026

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Deși văzută de multă lumea ca principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale 2026, Franța a terminat doar pe un dezamăgitor loc 4. La o săptămână după încheierea turneului final, Kylian Mbappe a ținut să se adreseze fanilor ”Les Bleus”.

Kylian Mbappe, scrisoare deschisă pentru fanii francezi după Cupa Mondială 2026

Ar fi putut susține o conferință de presă sau ar fi putut posta pe rețelele de socializare, așa cum au făcut și alți fotbaliști care au participa la Mondialul american. Însă, Mbappe a vrut să fie original. A cumpărat spațiu publicitar în marile publicații din Franța, printre care și , și le-a mulțumit suporterilor printr-o scrisoare deschisă.

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Inițiativa superstarului este văzută ca o stratagemă pentru ca mesajul său să ajungă la majoritatea populației, nu doar la iubitorii de fotbal. ”Este o metodă de a ocoli canalele obișnuite pentru a ajunge la un public cât mai larg posibil și, în special, la unul mai în vârstă, care nu este neapărat implicat în acest sport”, au notat jurnaliștii din Hexagon.

Scrisoarea adresată fanilor are un titlul scurt, dar de mare impact: ”Merci”, iar Mbappe a adăugat și trei fotografii spectaculoase. Una în care copil fiind apare alături de un poster cu fostul mare atacant Thierry Henry, una în tricoul Franței în momentul în care aplaudă publicul și alta cu tot lotul prezent la CM 2026.

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Ratarea titlului mondial îl macină pe Mbappe

Kylian Mbappe și-a început emoționanta scrisoare prin a recunoaște că regretă enorm faptul că nu a reușit să câștige Cupa Mondială 2026 alături de coechipierii săi, dar este mândru de faptul că toți jucătorii au făcut tot ce au putut mai bine.

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”O lună plină de emoții. De depășire a limitelor. De mândrie de a purta culorile Franței. De pasiune, mai ales, aceeași pasiune care ne animă pe teren și care vă animă pe voi, atât în fața ecranului, cât și în tribune. Iată ce am trăit împreună, o poveste incredibilă.

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N-aducem acasă un trofeu de echipă. Doare și va continua să doară o vreme, nu o să vă mint în privința asta. Titlul de golgheter, îl accept cu mândrie, dar ar fi fost mult mai bine dacă am fi câștigat și Cupa Mondială.

Poate că vă datoram un final mai frumos. Dar nu întotdeauna alegem sfârșitul poveștii, alegem ce punem în ea, iar noi am pus totul. De asta suntem mândri”, a scris căpitanul naționalei Franței.

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Mulțumiri pentru fanii care i-au însoțit în acest parcurs

le-a mulțumit coechipierilor săi și în mod special fanilor care i-au susținut necondiționat pe parcursul turneului final și care au le-au fost alături în ciuda orele târzii la care s-au disputat partidele.

”Mulțumesc coechipierilor mei. Fără munca lor, fără sprinturile și pasele lor, fără acel spirit de grup care ne-a purtat de la primul până la ultimul meci, nu aș fi putut niciodată să înscriu atât de multe goluri. Acest titlu aparține la fel de mult colectivului.

Când eram mic, visam să joc la o Cupă Mondială, măcar la una. Am jucat la trei, am câștigat una, iar anul acesta, am avut onoarea să o fac purtând banderola de căpitan. Nu o voi uita niciodată.

Ați stat treji până târziu, uneori până în miezul nopții, în funcție de fusurile orare, pentru a ne urmări jucând la capătul celălalt al lumii. V-ați adunat acasă, în baruri, alături de familie sau prieteni, peste tot în Franța și în alte părți.

Alții ne-au fost alături în stadioane, cu steagul pe umeri. Copii cu ochii strălucitori, bărbați și femei de toate origini și din toate generațiile, uniți de aceeași bucurie, aceea de a împărtăși. Aceasta este forța acestui sport.

Și voi nu ne-ați abandonat niciodată, nici măcar în momentele cele mai grele, și nici măcar când meritam cel mai puțin. Această poveste a fost scrisă de milioane de mâini – și nu numai de cei 11 de pe teren – purtate de aceeași fervoare”, a notat el.

Dedicație specială pentru Deschamps și staff-ul său

În finalul mesajului, Kylian Mbappe l-a evocat pe Didier Deschamps, cel care , a mulțumit întregului staff și le-a transmis suporterilor că povestea continuă.

”Lui Didier i-am spus deja ce aveam de zis și el știe. Îi mulțumesc lui, dar și întregului staff: fizioterapeuți, bucătari, preparatori fizici, șoferi, tuturor celor pe care nimeni nu-i vede vreodată și fără de care nimic din toate acestea n-ar fi posibil. Și celor ce ne-au primit în Statele Unite pe tot parcursul acestei competiții.

Fotbalul, în fond, rămâne un joc. Un joc pe care îl luăm foarte în serios, pentru care muncim o viață întreagă încercând să-l stăpânim, dar totuși un joc, cu regulile sale simple care nu s-au schimbat de când am început să-l jucăm. Mingea, poarta, dorința de a înscrie. De aceea ne unește pe toți cu aceeași pasiune.

Această Cupă Mondială se termină, însă istoria continuă. Vor mai fi alte meciuri, alte seri de vară sau de iarnă, în care ne vom regăsi cu toții în fața aceluiași joc, cu aceeași dorință intactă. Nu ne-am oprit din a juca împreună. Mulțumesc pentru tot”, a mărturisit Mbappe.