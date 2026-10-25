Kylian Mbappe a marcat în Barcelona – Real Madrid cel mai ciudat gol din carieră!

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Kylian Mbappe (27 de ani) a reușit să deschidă scorul în derby-ul de pe Camp Nou dintre Barcelona și Real Madrid după o fază incredibilă. Astfel, francezul și-a îmbunătățit din nou recordul contra Barcelonei, ajungând la 13 goluri marcate împotriva formației catalane.

Kylian Mbappe, gol bizar în Barcelona – Real Madrid

Prima repriză a a fost una echilibrată, însă ocaziile mai mare le-a avut Real Madrid, care a și reușit să deschidă scorul în minutul 41. După o centrare trimisă în careu de Yan Diomande, Gerard Martin a încercat să respingă balonul, însă mingea l-a lovit în picior pe Kylian Mbappe și a intrat în poartă.

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Chiar dacă eroarea lui Martin a avut o contribuție decisivă, faza care s-a încheiat cu golul lui Mbappe a fost una bine lucrată de Real Madrid. Reușita a venit după o serie de 19 pase, balonul fiind atins de toți cei 11 jucători ai oaspeților. La doar câteva minute după reușita de 0-1, catalanii au avut o oportunitate uriașă de a egala, când mingea a ajuns cu noroc în careu la , însă „decarul” a ratat complet execuția și a trimis pe lângă poartă. Barcelona a restabilit egalitatea în partea secundă prin Raphinha, însă Mbappe a făcut „dubla” în minutul 87, după o acțiune a lui Camavinga, și a adus victoria oaspeților.

Barcelona, printre „victimele” favorite ale lui Kylian Mbappe

Cu golurile marcate duminică, Kylian Mbappe a ajuns la 14 reușite contra Barcelonei, în doar 12 jocuri. Primul său meci contra catalanilor a avut loc în februarie 2021, când încă evolua pentru PSG, iar acesta marca un hat-trick pe Camp Nou într-un succes cu 4-1. Mbappe a mai marcat de 3 ori contra Barcelonei în tricoul parizienilor, iar forma sa extraordinară a continuat și după transferul la Real Madrid.

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În primul său sezon în Spania, 2024-2025, Mbappe a marcat de 4 ori contra Barcelonei, însă echipa sa a pierdut cele două meciuri, 2-3 în finala Cupei Spaniei și 3-4 în campionat. În stagiunea trecută, francezul a înscris un singur gol, în succesul obținut de Real pe Bernabeu, 2-1. În finala Supercupei Spaniei, pierdută cu 2-3, a jucat doar un sfert de oră, nefiind refăcut după o accidentare, iar meciul din returul campionatului l-a ratat din cauza unei probleme musculare.