Kylian Mbappe a postat din greșeală o poză cu Ester Exposito! A șters-o imediat după ce și-a dat seama ce a făcut

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este pe punctul de a se sfârși. După ce fanii au asistat la un meci superb în finala mică, Franța – Anglia 4-6, toți ochii sunt ațintiți către ultimul duel de la turneul final. Spania și Argentina se vor lupta pentru cel mai important trofeu din fotbal.

Kylian Mbappe a postat din greșeală o poză cu Ester Exposito

Trecând peste finala turneului final disputat pe continentul american, Kylian Mbappe a făcut o eroare importantă după partida din finala mică, Franța – Anglia, 4-6. Mai exact, starul de la Real Madrid a publicat o fotografie cu iubita sa, cunoscuta actriță Ester Exposito, după eșecul de la Campionatul Mondial.

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Fotbalistul francez a postat o fotografie pe contul oficial de Instagram. Deși Franța a ratat și locul 3, starul de la Real Madrid a ținut să publice o fotografie cu Ester Exposito în momentul în care aceasta îi purta echipamentul oficial, având pe braț inclusiv banderola de căpitan. Totuși, imaginea nu a stat mult pe rețelele de socializare.

Deși fotografia a fost ștearsă la câteva momente, fanii au apucat să facă capturi de ecran. Interesant este că atât Kylian Mbappe, cât și Ester Exposito nu au venit cu o reacție oficială referitoare la această întâmplare stranie. În orice caz, povestea atacantului nu își avea rostul, în contextul în care Franța a dezamăgit la turneul final.

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Deși fotografia a fost ștearsă după doar câteva momente, fanii au apucat să facă capturi de ecran. Interesant este că nici Kylian Mbappe, nici Ester Exposito nu au venit cu o reacție oficială referitoare la această întâmplare stranie. În orice caz, story-ul atacantului nu își avea rostul, în contextul în care Franța a dezamăgit la turneul final.

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Ce a vrut, de fapt, să facă Kylian Mbappe

Conform primelor informații, imaginea a fost publicată în jurul orei 05:30 dimineața, la scurt timp după eșecul din finala mică. Creatorul de conținut Javi Hoyos a dezvăluit „fapta” lui Mbappe, în condițiile în care mai mulți urmăritori i-au trimis capturi de ecran cu fotografia în care se regăsea Ester Exposito.

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„A durat doar câteva secunde”, a transmis Javi Hoyos vizavi de această situație. Deși a încercat să acceseze postarea, aceasta a fost ștearsă după câteva secunde. Creatorul de conținut e de părere că a vrut, de fapt, să publice fotografie pe selecția „prieteni apropiați”, acesta fiind motivul pentru care a dispărut brusc.

Când are loc finala CM 2026

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane. De menționat este faptul că .