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Kylian Mbappe a postat din greșeală o poză cu Ester Exposito! A șters-o imediat după ce și-a dat seama ce a făcut

Cum a fost surprinsă, de fapt, Ester Exposito după Franța - Anglia 4-6. Kylian Mbappe a postat din greșeală o fotografie pe internet cu partenera sa.
Iulian Stoica
19.07.2026 | 18:06
Kylian Mbappe a postat din greseala o poza cu Ester Exposito A sterso imediat dupa ce sia dat seama ce a facut
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Kylian Mbappe a postat din greșeală o poză cu Ester Exposito! A șters-o imediat după ce și-a dat seama ce a făcut. Foto: PROFIMEDIA
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este pe punctul de a se sfârși. După ce fanii au asistat la un meci superb în finala mică, Franța – Anglia 4-6, toți ochii sunt ațintiți către ultimul duel de la turneul final. Spania și Argentina se vor lupta pentru cel mai important trofeu din fotbal.

Kylian Mbappe a postat din greșeală o poză cu Ester Exposito

Trecând peste finala turneului final disputat pe continentul american, Kylian Mbappe a făcut o eroare importantă după partida din finala mică, Franța – Anglia, 4-6. Mai exact, starul de la Real Madrid a publicat o fotografie cu iubita sa, cunoscuta actriță Ester Exposito, după eșecul de la Campionatul Mondial.

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Fotbalistul francez a postat o fotografie pe contul oficial de Instagram. Deși Franța a ratat și locul 3, starul de la Real Madrid a ținut să publice o fotografie cu Ester Exposito în momentul în care aceasta îi purta echipamentul oficial, având pe braț inclusiv banderola de căpitan. Totuși, imaginea nu a stat mult pe rețelele de socializare.

Deși fotografia a fost ștearsă la câteva momente, fanii au apucat să facă capturi de ecran. Interesant este că atât Kylian Mbappe, cât și Ester Exposito nu au venit cu o reacție oficială referitoare la această întâmplare stranie. În orice caz, povestea atacantului nu își avea rostul, în contextul în care Franța a dezamăgit la turneul final.

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Deși fotografia a fost ștearsă după doar câteva momente, fanii au apucat să facă capturi de ecran. Interesant este că nici Kylian Mbappe, nici Ester Exposito nu au venit cu o reacție oficială referitoare la această întâmplare stranie. În orice caz, story-ul atacantului nu își avea rostul, în contextul în care Franța a dezamăgit la turneul final.

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Cum a fost surprinsă Ester Exposito de către Kylian Mbappe. Foto: Captură Instagram
Cum a fost surprinsă Ester Exposito de către Kylian Mbappe. Foto: Captură Instagram

Ce a vrut, de fapt, să facă Kylian Mbappe

Conform primelor informații, imaginea a fost publicată în jurul orei 05:30 dimineața, la scurt timp după eșecul din finala mică. Creatorul de conținut Javi Hoyos a dezvăluit „fapta” lui Mbappe, în condițiile în care mai mulți urmăritori i-au trimis capturi de ecran cu fotografia în care se regăsea Ester Exposito.

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„A durat doar câteva secunde”, a transmis Javi Hoyos vizavi de această situație. Deși a încercat să acceseze postarea, aceasta a fost ștearsă după câteva secunde. Creatorul de conținut e de părere că atacantul Franței a vrut, de fapt, să publice fotografie pe selecția „prieteni apropiați”, acesta fiind motivul pentru care a dispărut brusc.

Când are loc finala CM 2026

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane. De menționat este faptul că meciul ar putea cunoaște probleme din cauza incendiilor din SUA și Canada.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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