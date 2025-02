Kylian Mbappe a primit nota 10 după după ce a demolat-o pe Manchester City. Prima reacție a starului de la Real Madrid

După un succes la limită pe Etihad Stadium, și a obținut o calificare fără emoții în faza optimilor, scor 6-3 la general. Kylian Mbappe a fost omul meciului și a marcat o triplă pentru „los blancos”.

Kylian Mbappe, „teroarea Europei”. Spaniolii l-au lăudat pe atacantul Realului după performanța stelară cu City

Real Madrid a făcut un meci perfect în returul play-off-ului UEFA Champions League și a demolat-o pe Manchester City, . Francezul a marcat de trei ori în poarta „cetățenilor” și a fost desemnat omul meciului.

Presa din Spania l-a elogiat pe starul grupării antrenate de Carlo Ancelotti și l-au poreclit pe acesta „teroarea Europei”. Cotidianul a publicat și notele imediat după fluierul final și Mbappe a fost notat cu 10.

Prestația stelară a atacantului i-a adus și titlul de MVP, fiind aplaudat la scenă deschisă de fanii prezenți pe Santiago Bernabeu în minutul 78, când a fost înlocuit cu Brahim Diaz.

„O noapte perfectă pentru echipă, am vrut să ne calificăm, este logic ssă fim în optimi, dar cu City e mereu greu. Am jucat cât mai bine posibil și am făcut iar suporterii fericiți. Nu sunt cel care analizează, joc și atât, dar a fost o seară bună și sper să continuam la fel.

Nu am venit aici să joc bine, ci să marchez o epocă, să scriu istorie, să joc cu personalitate și cred că perioada de acomodare s-a încheiat. Mereu am spus ca nu am limite. Peste tot vreau să iau trofee.

Dacă marchez mult și nu iau trofee, degeaba. Leverkusen și Atletico sunt foarte bune, dar e mai bine sa jucăm cu Atletico, care chiar dacă e mai bună. E lângă casă, să nu mergem prea mult”, a declarat Mbappe la finalul partidei.

Vinicius, Rodryo și Bellingham, prestații la înălțime în Real – Manchester City

Vinicius Junior, Rodryo și Jude Bellingham au avut și ei prestații foarte bune în meciul contra celor de la Manchester City și au fost notați cu 9, respectiv 8 (Jude) de cotidianul MARCA. Din păcate, englezul nu va fi disponibil pentru primul meci din optimi, fiind suspendat după ce I .

Raul Asencio a primit și el nota 9, alături de Dani Ceballos și Tchouameni, iar Rudiger, Valverde și Mendy au primit 8. Cea mai mică notă a primit-o portarul Courtois, notat cu 7 de spanioli.