Kylian Mbappe a provocat un cutremur mondial! China lovește în Real Madrid și La Liga. Sute de milioane de euro în joc

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La începutul anilor 1960, Edward Lorenz (meteorolog – matematician american, profesor la Massachusetts Institute of Technology), butona concentrat un computer într-o tentativă de a crea un model de prognoză meteorologică. Probabil că acel computer incorpora o putere de calcul mai mică decât cea a telefoanelor pe care le dăm astăzi spre utilizare părinților noștri, dar asta e deja o altă discuție și nu vrem să divagăm.

La un moment dat, Lorenz a dorit să reia o simulare. A introdus în calculator valorile tipărite anterior și a ieșit la o cafea. La întoarcere, după aproximativ o oră, calculatorul produsese echivalentul a două luni de vreme simulată. Doar că rezultatul se îndepărtase radical de simularea inițială. Lorenz a suspectat mai întâi o eroare de calcul; explicația era însă alta: calculatorul lucra cu valori cu aproximativ șase zecimale, dar le tipărea cu numai trei. Reluând simularea cu valorile rotunjite, acestea induseseră în model evoluții complet diferite.

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Ei bine, acest experiment al lui Edward Lorenz de la începutul anilor 1960 a contribuit decisiv la dezvoltarea teoriei moderne a haosului.

Bătaia aripilor unui fluture în Franța declanșează o tornadă în China?

Întâmplarea de mai sus l-a determinat pe Lorenz să intituleze o prezentare pe care avea să o susțină în 1972 – “bătaia aripilor unui fluture în Brazilia declanșează o tornadă în Texas?”. Mai bine de jumătate de secol mai târziu, în 2026, omul de știință francez Kylian Mbappé a reușit (absolut involuntar!) o dublă lovitură cu care a uimit comunitatea științifică: să transpună teoria haosului în industria sportului și să demonstreze metafora tornadei declanșate de bătaia aripilor unui fluture.

În primăvara acestui an, aflat în culisele emisiunii “The Bridge”, Mbappé este filmat discutând relaxat în culise, în timpul pregătirilor pentru emisiune, despre meme-ul cu propria imagine care îl amuzase cel mai mult – „Cel la care am râs cel mai mult a fost unul în care puseseră un videoclip cu un tip — cred că e un dictator chinez.” Nimeni nu știa atunci, dar aceasta avea să fie bătaia aripilor fluturelui. Și asta pentru că deși nu l-a numit explicit, videoclipul respectiv îl înfățișa pe fostul conducător chinez Mao Tse-tung – fondatorul Republicii Populare Chineze.

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curenții de aer declanșați de aripile fluturelui au ajuns în China. Clipul cu Mbappé amuzat de mema respectivă a devenit viral în țara în care chipul lui Mao se află și astăzi pe majoritatea bancnotelor aflate în circulație. Luni seara Mbappé pierde competiția cu Kane pentru trofeul decernat la Londra, dar asta avea să devină cea mai mică problemă a sa. Marți dimineața principala controversă mondială era reacția sa la clipul cu Mao. Haosul era instalat în toată splendoarea sa, iar tornada dezlănțuită în China începea să producă efecte pe mapamond.

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O glumă de sute de milioane de euro

. Evenimentele se succed cu o frecvență uluitoare. Sunt ferm convins că în primele ore Mbappé și reprezentanții săi efectiv nu au putut realiza nici ce li se întâmplă, nici amploarea fenomenului și a loviturii încasate. Lovitura de imagine, dar și financiară în același timp. Instantaneu, două contracte de publicitate din portofoliul lui Mbappé se închid. E vorba de două companii chinezești – Mengniu (industria lactatelor) și Dongpeng / Bushuila (băuturi cu electroliți). Ambele au invocat ofensarea sentimentelor naționale. Cele două contracte totalizează aproximativ 6,7 milioane de euro.

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Ministerul chinez de Externe, prin Guo Jiakun (purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei și director general adjunct al Departamentului de Presă, Comunicare și Diplomație Publică al ministerului) a declarat pe 27 octombrie că astfel de declarații și acțiuni provoacă respingerea lor de către societatea chineză. În China, nivelul oficial de reprezentare măsoară dimensiunea unei probleme.

China Media Group/CCTV (televiziune de stat din China) a suspendat transmisiunile LaLiga și publicitatea cu Mbappé, iar Federația chineză de fotbal a cerut scuze publice din partea jucătorului și clubului. În același timp, conturile lui Mbappé de pe Weibo și Xiaohongshu/RedNote (rețele sociale din China) au fost restricționate, iar Dior și Hublot, parte a grupului LVMH, retrag din online-ul chinezesc imaginea lui Mbappé.

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Pe 27 octombrie, Mbappé a publicat un mesaj în franceză, engleză și chineză. A recunoscut că remarca fusese nepotrivită, a spus că înțelege că rănise oameni din China și comunitățile chineze, și-a cerut scuze și și-a exprimat respectul pentru poporul chinez și istoria sa – „În timpul unui interviu recent, am reacționat la o imagine cu mine. Comentariul meu a fost nechibzuit, iar acum înțeleg că a rănit mulți oameni din China și din comunitățile chineze din întreaga lume. Îmi cer scuze tuturor celor pe care cuvintele mele i-au supărat. Nu aceasta a fost intenția mea. Am un respect profund pentru poporul chinez și pentru istoria sa și îmi pare sincer rău.”

On, companie elvețiană specializată în încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii sportive, care îl are sub contract pe Mbappé și care are interese majore pe piața chineză, salută public scuzele și își exprimă respectul pentru China. 20% din cifra de afaceri a On vine din Asia-Pacific, iar asocierea cu Mbappé, proaspăt parafată, avea că scop creșterea veniturilor pe aceasta piață, considerată strategică.

Pe 28 octombrie, platforma digitală Migu avea programate nouă dintre cele zece meciuri ale etapei, singurul absent fiind Racing Santander–Real Madrid, de duminică, 1 noiembrie. Tot pe 28 octombrie, Real Madrid a publicat un comunicat oficial prin care iși cere scuze poporului chinez, se alătura scuzelor jucătorului și reafirmă respectul pentru China, cultura și suporterii săi. Drept răspuns, în aceeași zi, Ministerul chinez de Externe (prin vocea lui Guo Jiakun) a anunțat că acordă importanță scuzelor jucătorului.

Expunerea Realului în scandalul Mbappé – China

Realul a raportat pentru 2025 – 2026 aproximativ 1,221 miliarde de euro venituri, dintre care 539 de milioane din marketing. 10–15% din vânzările internaționale de produse ale clubului vin din China. În plus, Real Madrid deține și 20% din drepturile de imagine ale lui Mbappé. Dar asta e departe de a fi tot.

Excluderea meciurilor Realului din transmisiuni reduce expunerea sponsorilor prezenți pe piața chineză, iar parteneriatele și dezvoltarea clubului în China au de suferit. Real Madrid are, de exemplu, câteva școli de fotbal deschise în întreaga țară. Indirect, scandalul afectează și partenerii Realului. Clubul are trei parteneri importanți chiar din China – Linglong Tire, Hisense și Roborock (parteneriat strategic global anunțat chiar în 2026).

În 2025, China a adus pentru Adidas venituri de 3,623 miliarde euro, aproximativ 14,6% din totalul grupului. BMW, partener Real din 2022 a livrat 625.527 de automobile în China în 2025. Și sigur nu avea nevoie de așa ceva pe o piață pe care oricum simte presiunea concurenței automobilelor chinezești. Emirates operează 49 de zboruri săptămânale către cinci destinații din China continentală. Cu toții își doresc ca povestea să se încheie cât mai repede.

La Liga, afectată la rândul său de tornada din China

LaLiga a anunțat oficial în august un acord cu China Mobile Migu pentru sezoanele 2026-2030, incluzând toate cele 380 de meciuri pe sezon. Iată de ce LaLiga a activat o celulă de criză (nu este o figură de stil). Javier Tebas, președintele ligii, s-a întâlnit cu ambasadorul Chinei în Spania, Yao Jing, iar Reuters relatează că lua în calcul o deplasare în China. Criza declanșată involuntar de Mbappé are o asemenea amploare încât, deși inamici declarați, liga și Real cooperează pe subiect. , încât conflictele domestice trec pentru moment în plan secund.

Real Madrid și Barcelona sunt cluburile spaniole cu cea mai puternică prezență în China. Brandurile lor concurează deja cu cel al Premier League, care are un avans de mai mulți ani pe piața chineză; cele două au disputat meciuri amicale și au efectuat stagii de pregătire în China. Însă importanța Chinei nu se limitează la cei doi granzi. Betis are Gree drept sponsor, cu un contract valabil până în 2027; împreună au realizat un tricou special pentru a celebra Anul Nou Chinezesc. Clubul a inaugurat, de asemenea, în urmă cu câteva luni, o academie la Neijiang.

Espanyol are Kelme drept sponsor și MaxHub ca furnizor oficial. MaxHub este marca grupului chinez CVTE, iar Kelme este o marcă de echipament sportiv de origine spaniolă, cu participare chineză în structura afacerii. Rastar Group (companie chineză) deține 16,45% din Velocity Sport Limited (VSL), societatea care controlează Espanyol și Burnley, iar Mao Ye Wu, născut în China și stabilit în Spania de la vârsta de zece ani, rămâne directorul executiv al clubului. Espanyol are și academii deschise la Shanghai, Jinan, Chengdu și Guangzhou.

Valencia are acorduri regionale de sponsorizare în domeniul pariurilor și sărbătorește Anul Nou Chinezesc

În acest context, e evident de ce pe 27 octombrie Tebas s-a întâlnit cu ambasadorul Chinei în Spania și a insistat asupra menținerii relațiilor:

„În ultimii ani, LaLiga a lucrat îndeaproape cu autoritățile chineze, instituțiile fotbalului, operatorii audiovizuali și companiile din această țară pentru a stimula dezvoltarea și popularitatea fotbalului spaniol în China, dar și pentru a contribui la dezvoltarea și creșterea fotbalului chinez, împărtășind experiența, cunoștințele și resursele noastre. Ne dorim ca acordurile noastre de colaborare, în special convenția strategică încheiată cu Chinese Professional Football League — CFL, valabilă până în 2029, și acordurile cu China Media Group — CMG, printre alte proiecte comune, să aibă în continuare succes și să contribuie atât la dezvoltarea fotbalului chinez, cât și la apropierea competițiilor noastre de milioane de suporteri.”

Extrem de important pentru a înțelege magnitudinea problemei, La Liga, prin vocea lui Tebas (care călătorește în China o dată la câteva luni pentru a consolida relațiile), și-a cerut scuze pentru eveniment înaintea lui Mbappé. Simtindu-se sub presiunea uriașă a intereselor tuturor cluburilor implicate pe piața chineză, liga a acționat fără să aștepte reacția lui Mbappé, într-o cursă contra-cronometru de limitare a daunelor.

„LaLiga regretă profund declarațiile lui Kylian Mbappé, care au provocat nemulțumire și au fost considerate ofensatoare în China. Înțelegem prejudiciul provocat și, în numele LaLiga, vreau să transmit sincerele noastre scuze poporului chinez.”

Cu ce rămânem din această poveste cu desfășurare incredibilă?

Aparent, avem de-a face cu o banală controversă din lumea fotbalului. A cărei dimensiune e artificial gonflată de notorietatea lui Mbappé.

Nimic mai fals. Oricât de mare ar fi brandul francezului, povestea implică entități mult mai mari și mai importante: La Liga, Real Madrid, Barcelona, celelalte cluburi spaniole prezente în China, partenerii lui Mbappé, partenerii Realului și partenerii cluburilor din La Liga. Toate, companii multinaționale cu cifre de afaceri care însumează miliarde. Fluturele care a dat din aripi în primăvară în Franța a declanșat o furtună care zguduie actori economici de anvergură globală.

Dar, la o privire atentă, observăm că latura economică e pusă în umbră de o alta, încă și mai importantă. Povestea de mai sus conține printre actori Ministerul de Externe din China și ambasadorul Chinei in Spania. Iată de ce nu discutăm doar despre un cutremur economic, ci și de unul cu implicații politice.

Nu doar interesele economice au determinat La Liga, Mbappé și Real Madrid (în această ordine) să pună un genunchi în pământ și să își ceara scuze. Partenerii chinezi au întrerupt colaborarea cu Mbappé pentru că lucrurile au depășit cu mult (din perspectivă chineză) sfera economicului. Intervenția ministerului de externe arată că amploarea crizei în China a fost una remarcabilă. Lumea modernă a dezvoltat mecanisme incredibile. Iar raportul de putere dintre actorii mondiali se manifestă inclusiv în lumea sportului, care a ajuns să se întrepătrundă cu cea economico-financiară într-un mod extraordinar de subtil și complex.

E o lecție pentru toți, inclusiv pentru staruri de dimensiunea lui Mbappé, care redevin oameni obișnuiți confruntați cu astfel de forțe și instituții.