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Kylian Mbappe a răbufnit: „Am fost supărat și pe mătușa mea!”. Ce l-a înfuriat pe starul francez

Acuzații grave la adresa lui Kylian Mbappe după prestația lui din derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid! Clubul său, dar și Zinedine Zidane, de asemenea implicați: cum a răspuns fotbalistul
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.10.2026 | 11:39
Kylian Mbappe a rabufnit Am fost suparat si pe matusa mea Ce la infuriat pe starul francez
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Kylian Mbappe a răbufnit: „Am fost supărat și pe mătușa mea!”. Foto: Hepta
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Kylian Mbappe (27 de ani) a fost acuzat recent la Radio Marca de faptul că le-a cerut celor de la Real Madrid, dar și lui Zinedine Zidane (54 de ani), selecționerul Franței, să facă în această perioadă lobby pentru ca el să câștige „Balonul de Aur” în acest an. În ceea ce privește clubul de pe „Santiago Bernabeu”, starul francez și-ar fi dorit ca acest lucru să se întâmple în săptămâna premergătoarea derby-ului cu Atletico Madrid, disputat înainte de pauza internațională.

Acuzații grave la adresa lui Kylian Mbappe după derby-ul Atletico Madrid – Real Madrid

Doar că se pare că oficialii clubului blanco nu ar fi dorit să îl ajute pe Mbappe în acea situație, motiv pentru care, a susținut sursa citată, atacantul s-ar fi supărat și nu și-ar fi dat prea mult interesul în acea partidă, pierdută de Real pe terenul rivalei. Mai mult, francezul a fost acuzat chiar că „mergea pe teren” în timp ce echipa sa juca în inferioritate numerică.

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De asemenea, se pare că fotbalistul i-a cerut recent și lui Zidane ajutorul în acest sens. „Ceea ce mi se spune este că, în săptămâna derby-ului, Mbappé i-a cerut clubului să facă un efort și să lanseze o campanie de susținere pentru Balonul său de Aur, ceea ce îl interesează cel mai mult. Clubul nu a cedat.

Atitudinea lui Mbappé pe teren în acel derby are acum sens pentru mine, pentru că a fost incredibilă. Nu este normal să rămâi cu zece oameni și să te plimbi pur și simplu pe teren. Real Madrid a rămas cu nouă oameni și știu că de aceea era furios. Se pare că îi cere și lui Zidane acest sprijin”, au notat jurnaliștii de la Marca despre acest subiect în urmă cu doar câteva zile.

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Kylian Mbappe, reacție ironică după aceste acuzații

Între timp, s-a produs și o reacție din partea lui Kylian Mbappe. În mod așteptat, el susține că nu s-a pus vreodată problema de așa ceva. Mai mult, prin intermediul rețelelor de socializare a transmis un mesaj într-o notă ironică față de acuzațiile lansate la adresa sa. Mai exact, a scris: „Da, și am fost supărat și pe mătușa mea mai în vârstă (n.r. pe teren, în timpul meciului cu Atletico Madrid)”. 

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Reacție Kylian Mbappe acuzații Real Madrid Zinedine Zidane Balonul de Aur
Reacția ironică a lui Kylian Mbappe de pe rețelele de socializare
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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