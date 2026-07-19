Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Kylian Mbappe a răbufnit după Franța – Anglia 4-6: ”O bătaie de joc”. Ce pronostic a dat pentru finala Spania – Argentina

Finala mică a Cupei Mondiale 2026 a fost un adevărat recital ofensiv în care s-au marcat zece goluri. Cum a reacționat Kylian Mbappe (27 de ani) după Franța - Anglia 4-6.
Traian Terzian
19.07.2026 | 06:10
Kylian Mbappe a rabufnit dupa Franta Anglia 46 O bataie de joc Ce pronostic a dat pentru finala Spania Argentina
ULTIMA ORĂ
Kylian Mbappe (27 de ani), explicații pentru eșecul din Franța - Anglia 4-6. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Fără doar și poate că Franța – Anglia 4-6 a fost cel mai spectaculos meci de la Cupa Mondială 2026. Condusă la pauză cu 4-0, naționala condusă de Kylian Mbappe a avut o revenire spectaculoasă în partea a doua, dar nu a reușit să întoarcă soarta jocului.

Kylian Mbappe, explicații pentru eșecul din Franța – Anglia 4-6

Imediat după încheierea partidei de la Miami, căpitanul Kylian Mbappe a pus această înfrângere și mai ales prestația mediocră din prima repriză pe seama căderii psihice după ratarea calificării în finală. El s-a arătat mâhnit de felul în care a arătat echipa la ultimul joc al lui Didier Deschamps pe banca naționalei.

ADVERTISEMENT

”Au fost două reprize diferite. În prima repriză, pot să-i înțeleg pe unii care spun că e o bătaie de joc, că nu am respectat tricoul. Eu aș spune mai degrabă că am fost umani. Din păcate, eram complet prăbușiți. Ei ne-au trezit bine de tot.

În a doua repriză, am redevenit jucători de nivel înalt, mașinării mentale care fac în așa fel încât să nu mai aibă sentimente. Am reușit să facem ceea ce știm. Să câștigăm această a doua repriză, dar la final tot nu câștigăm.

ADVERTISEMENT
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana...
Digi24.ro
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”

Îmi pare mai rău pentru selecționer. Voiam să facem ceva pentru el, dar, din păcate, prima repriză lasă impresia că l-am abandonat. Însă nu asta am vrut să transmitem. Ăsta e fotbalul, vrem să-i mulțumim selecționerului pentru tot ce a făcut. Acest meci nu va păta legenda lui Didier Deschamps”, a declarat Mbappe, conform RMC Sport.

ADVERTISEMENT
FIFA, condamnată în direct la Franța - Anglia:
Digisport.ro
FIFA, condamnată în direct la Franța - Anglia: "Bătaie de joc! Știm cu toții ce ascunde acest meci"

Cum vede lupta cu Messi pentru titlul de golgheter

Devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale, cu 22 de reușite, una mai mult decât Leo Messi, și cel mai bun marcator al actualei ediții, cu 10 goluri față de cele 8 ale argentinianului, Kylian Mbappe consideră că bătălia pentru primul loc nu este încheiată și este convins că rivalul său va înscrie în finala cu Spania.

ADVERTISEMENT

”Messi va marca, asta e sigur. Eu doar încerc să-mi ajut echipa să câștige. Când marchezi multe goluri la Cupa Mondială, asta te face să evoluezi în anumite sfere. Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie și să joc meciul mâine (n.r. – finala mare).

Este bine pentru tot ceea ce ține de moștenire, dar astăzi nu acesta este primul lucru care îmi trece prin minte”, a mai spus atacantul naționalei Franței, după ce și-a încheiat reprezentația la acest Mondial.

ADVERTISEMENT
3.10 este acum cota BETANO pentru pronosticul ”rezultat prima repriză: Spania” la finala Spania - Argentina
Campionii au băgat frica în echipele din SuperLiga. Ce au declarat jucătorii de...
Fanatik
Campionii au băgat frica în echipele din SuperLiga. Ce au declarat jucătorii de la UTA după 0-4 contra Universității Craiova: „Bine că s-a terminat doar atât…”
Alertă la Argentina – Spania, finala Cupei Mondiale, din cauza incendiilor din SUA...
Fanatik
Alertă la Argentina – Spania, finala Cupei Mondiale, din cauza incendiilor din SUA și Canada. Calitatea aerului, foarte nesănătoasă la New York!
Campionul mondial la categoria grea nu a stat la discuții: „Pe cine aleg...
Fanatik
Campionul mondial la categoria grea nu a stat la discuții: „Pe cine aleg dintre Messi și Yamal? Pe Cristiano Ronaldo!”. Video
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
'Azi ar fi putut juca la orice echipă de top!'. Victor Becali a...
iamsport.ro
'Azi ar fi putut juca la orice echipă de top!'. Victor Becali a numit fostul mare fotbalist român pe care îl consideră 'ignorat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!