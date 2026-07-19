Kylian Mbappe a răbufnit după Franța – Anglia 4-6: ”O bătaie de joc”. Ce pronostic a dat pentru finala Spania – Argentina

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Fără doar și poate că Franța – Anglia 4-6 a fost cel mai spectaculos meci de la Cupa Mondială 2026. Condusă la pauză cu 4-0, naționala condusă de Kylian Mbappe a avut o revenire spectaculoasă în partea a doua, dar nu a reușit să întoarcă soarta jocului.

Kylian Mbappe, explicații pentru eșecul din Franța – Anglia 4-6

Imediat după , căpitanul Kylian Mbappe a pus această înfrângere și mai ales pe seama căderii psihice după ratarea calificării în finală. El s-a arătat mâhnit de felul în care a arătat echipa la ultimul joc al lui Didier Deschamps pe banca naționalei.

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”Au fost două reprize diferite. În prima repriză, pot să-i înțeleg pe unii care spun că e o bătaie de joc, că nu am respectat tricoul. Eu aș spune mai degrabă că am fost umani. Din păcate, eram complet prăbușiți. Ei ne-au trezit bine de tot.

În a doua repriză, am redevenit jucători de nivel înalt, mașinării mentale care fac în așa fel încât să nu mai aibă sentimente. Am reușit să facem ceea ce știm. Să câștigăm această a doua repriză, dar la final tot nu câștigăm.

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Îmi pare mai rău pentru selecționer. Voiam să facem ceva pentru el, dar, din păcate, prima repriză lasă impresia că l-am abandonat. Însă nu asta am vrut să transmitem. Ăsta e fotbalul, vrem să-i mulțumim selecționerului pentru tot ce a făcut. Acest meci nu va păta legenda lui Didier Deschamps”, a declarat Mbappe, conform .

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Cum vede lupta cu Messi pentru titlul de golgheter

Devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale, cu 22 de reușite, una mai mult decât Leo Messi, și cel mai bun marcator al actualei ediții, cu 10 goluri față de cele 8 ale argentinianului, Kylian Mbappe consideră că bătălia pentru primul loc nu este încheiată și este convins că rivalul său va înscrie în finala cu Spania.

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”Messi va marca, asta e sigur. Eu doar încerc să-mi ajut echipa să câștige. Când marchezi multe goluri la Cupa Mondială, asta te face să evoluezi în anumite sfere. Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie și să joc meciul mâine (n.r. – finala mare).

Este bine pentru tot ceea ce ține de moștenire, dar astăzi nu acesta este primul lucru care îmi trece prin minte”, a mai spus atacantul naționalei Franței, după ce și-a încheiat reprezentația la acest Mondial.