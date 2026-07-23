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Kylian Mbappe, apariție unică împreună cu iubita sa, Ester Exposito, după Cupa Mondială. Cum au fost surprinși în Miami

Noi imagini cu Kylian Mbappe și partenera sa de viață, Ester Exposito. Ipostaza în care au fost surprinși îndrăgostiții după Campionatul Mondial 2026.
Alexa Serdan
23.07.2026 | 05:45
Kylian Mbappe aparitie unica impreuna cu iubita sa Ester Exposito dupa Cupa Mondiala Cum au fost surprinsi in Miami
SPECIAL FANATIK
Cum au apărut Kylian Mbappe și iubita sa, Ester Exposito. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Kylian Mbappe este protagonistul unei apariții unice pe planul sentimental. Fotbalistul francez a fost observat împreună cu iubita sa, Ester Exposito, după Cupa Mondială. Iată cum au fost filmați cei doi parteneri de viață.

Kylian Mbappe și Ester Exposito, fotografii inedite

Campionatul Mondial 2026 i-a adus lui Kylian Mbappe (27 ani) un succes în carieră. A câștigat Gheata de Aur a evenimentului sportiv și a încheiat turneul cu 10 goluri. Astfel, starul Franței a stabilit recordul de cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Imediat după eveniment și-a îndreptat atenția spre relația amoroasă.

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În ultima perioadă a încercat să fie discret cu privire la povestea sentimentală pe care o trăiește alături de Ester Exposito (26 ani). Fotbalistul a postat din greșeală o poză cu iubita sa, dar a șters-o imediat după ce și-a dat seama ce a făcut. Potrivit Daily Mail, jucătorul a apărut acum în noi imagini cu vedeta spaniolă. Cei doi îndrăgostiți au petrecut momente epice împreună.

Au fost filmați în Miami, în timp ce intrau într-un club de noapte select ținându-se strâns de mână. Concret, este vorba de o locație de lux denumită LIV aflată în faimosul hotel de cinci stele Fontainebleau. Aici cei doi parteneri au luat parte la concertul lui Cloonee, alegând totuși să stea departe de lumina reflectoarelor.

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Anterior, cuplul a luat cina la Papi Steak. Kylian Mbappe și Ester Exposito au petrecut alături un grup de prieteni la o masă privată. Zvonurile că sunt împreună au apărut de ceva vreme, dar niciunul dintre ei nu a confirmat acest lucru. Cu toate acestea, au fost văzuți împreună urmărind finala Cupei Mondiale la bordul unei ambarcațiuni.

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De când ar forma un cuplu Kylian Mbappe și Ester Exposito

Kylian Mbappe și Ester Exposito au fost surprinși pentru prima oară împreună în primăvara acestui an. Zvonurile au apărut când frumoasa blondină a participat la unul dintre meciurile atacantului lui Real Madrid. Partida s-a desfășurat în luna martie. Ulterior, fotbalistul francez și actrița au fost filmați și în alte momente.

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Spre exemplu, au petrecut mai multe zile unul în compania celuilalt în perioada în care starul ar fi trebuit să se recupereze după o accidentare suferită pe teren. Ulterior, s-au expus în luna aprilie, în Paris, unde au avut o întâlnire la o sală de bowling. În mai au fost plecați în Italia, unde au avut parte de o excursie cu iahtul.

De asemenea, au fost văzuți savurând o masă delicioasă după ce Spania a câștigat al doilea titlu la Cupa Mondială, învingând Argentina cu 1-0. Întrebată la un moment dat de un reporter pe cine susține, Ester Exposito a declarat că îi este greu să aleagă între patria natală și Franța, locul nașterii iubitului ei, Kylian Mbappe.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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