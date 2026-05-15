Kylian Mbappe atacă extremismul din Franța: „Știu ce se va întâmpla dacă ajung la putere”. Replică dură din partea liderilor politici Marine Le Pen și Jordan Bardella

Kylian Mbappe (27 de ani) a oferit un interviu în Vanity Fair și a avertizat cu privire la ascensiunea Adunării Naționale, partid politic de dreapta, condus de Marine Le Pen și Jordan Bardella. Căpitanul naționalei franceze de fotbal a declarat că este conștient de consecințele grave pe care țara sa le-ar suferi dacă extremismul ajunge la putere, iar acest lucru a atras reacții dure și ironice din partea celor doi lideri.

Kylian Mbappe și-a expus opinia politică public și a avertizat cu privire la ascensiunea dreptei radicale prin partidul Adunarea Națională a lui Marine Le Pen, care intenționează să-l desemneze candidat la președinție pe Jordan Bardella, actual președinte al partidului. În prezent se așteaptă răspunsul cu privire la candidatura acestuia din aprilie 2027, întrucât apelul din 7 iulie va stabili dacă el va avea dreptul să candideze, în urma interdicției impuse după scandalul deturnării fondurilor publice.

Kylian Mbappe a ieșit public și a avertizat că știe ce consecințe negative ar avea asupra Franței venirea la putere a Adunării Naționale. „Știu ce înseamnă și ce consecințe pot fi pentru țara mea dacă asemenea oameni ajung la putere. Nu contează dacă ești fotbalist, ești în primul rând cetățean. Nu suntem deconectați de lume, nu suntem deconectați de ce se întâmplă în țara noastră.

Oamenii cred uneori că acest tip de probleme nu ne afectează, pentru că avem bani, pentru că suntem faimoși. Dar și fotbaliștii au un cuvânt de spus. Suntem cetățeni și nu putem sta spunând că totul va fi bine și apoi să mergem să jucăm. Trebuie să luptăm împotriva ideii că un fotbalist ar trebui să se mulțumească doar să joace și să tacă”, a declarat el, conform

He was crowned football’s future king when he was just a teenager, but for Kylian Mbappé, these are now more turbulent times. The captain of France has weathered attacks on his identity while serving as his nation’s chief diplomat. He’s endured criticism of his game while… — VANITY FAIR (@VanityFair)

Jordan Bardella și Marine Le Pen nu au ezitat să-i răspundă atacantului francez, iar în replicile lor au introdus ironii la adresa performanței fotbalistului din ultima vreme și a transferului ce a adus criza la Real Madrid. Golgheterul spaniolilor a părăsit PSG în urmă cu două sezoane pentru a câștiga Liga Campionilor, însă ironia sorții a făcut ca în timp ce PSG să fie foarte aproape să cucerească al doilea titlu al Ligii Campionilor în doi ani consecutivi.

„Și eu știu ce consecințe pot apărea atunci când Kylian Mbappe părăsește PSG: clubul câștigă Liga Campionilor (Și poate o va face a doua oară în curând)”, a scris Jordan Bardella pe X. Nici Marine Le Pen nu a avut o replică mai puțin tăioasă: „Când spune că nu vom câștiga alegerile, mă liniștește, pentru că a plecat de la PSG la Real Madrid zicând că o făcea pentru a câștiga Liga Campionilor. Între timp, a câștigat PSG. Când Mbappe afirmă: «Nu vreau ca Adunarea Națională să câștige alegerile» sau «Adunarea Națională nu va câștiga alegerile», să continue, e foarte bine. Este o problemă faptul că liderul echipei naționale a Franței a devenit activist politic. Totuși, oamenii care iubesc fotbalul sunt încă liberi să decidă pe cine vor să voteze fără a fi influențați de domnul Mbappé”, a declarat Le Pen, conform RTL.

