Kylian Mbappe, avertisment pentru adversarii lui Real Madrid: „Sunt sigur!”. Cum l-a numit pe Jose Mourinho

Vacanța lui Kylian Mbappe (27 de ani) s-a încheiat, iar starul francez a revenit la antrenamentele lui Real Madrid înainte de noul sezon. Într-un interviu oferit postului de televiziune deținut de club, Mbappe și-a exprimat încrederea cu privire la stagiunea 2026-2027 și a vorbit despre noul său antrenor, Jose Mourinho (63 de ani).
După un sezon în care a mizat pe antrenori tineri, Xabi Alonso și Alvaro Arbeloa, Florentino Perez a făcut o schimbare majoră și l-a numit pe Jose Mourinho pe banca tehnică a lui Real Madrid. Portughezul revine astfel la formația din capitala Spaniei după 13 ani, perioadă în care le-a pregătit pe Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce și Benfica.
Revenit la antrenamentele echipei înainte de startul noului sezon, Kylian Mbappe l-a descris pe experimentatul tehnician. „Cred că e foarte pozitiv să avem un antrenor precum Mourinho, care știe cum să câștige, știe cum să ne conducă spre trofee. Orice jucător este încântat să lucreze cu un antrenor care știe în ce direcție merge, iar asta va fi un lucru foarte pozitiv pentru noi”, a declarat francezul pentru Real Madrid TV, conform Marca. În primul mandat al lui Jose Mourinho pe banca „galacticilor”, în perioada 2010-2013, echipa a cucerit trei trofee: un titlu, o Cupă și o Supercupă.
Deși campioana en-titre Barcelona este văzută ca principala favorită la titlu în noul sezon, Kylian Mbappe este extrem de încrezător cu privire la șansele Realului, formație care a investit 240 de milioane de euro în această vară, cea mai scumpă mutare fiind transferul lui Yan Diomande de la RB Leipzig. „E momentul să dăm totul și să ne acomodăm, ca să fim pregătiți pentru primul meci. Sunt sigur că vom câștiga trofee din nou, asta ne dorim și se va întâmpla.
Simt că echipa este dornică. Vom fi concentrați pe tot parcursul anului să îi facem fericiți pe fani. Pentru mine a fost un vis să vin aici, să fiu aici zi de zi. Sunt un tip care știe cum să se bucure de prezent, știu cât sunt de norocos. Dar acum trebuie să câștigăm. La Real Madrid trebuie să câștigi, de asta sunt aici. Vom câștiga trofee în acest sezon”, a spus atacantul. Real Madrid va debuta oficial în noul sezon din La Liga pe 22 august, cu un duel pe terenul lui Espanyol.