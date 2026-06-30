Kylian Mbappe continuă lupta pentru istorie cu Lionel Messi! Ce record a stabilit în meciul Franța – Suedia

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Kylian Mbappe (27 de ani) a ajuns la 6 reușite pentru Franța la ediția actuală a Cupei Mondiale după ce a marcat o „dublă” în partida cu Suedia din 16-imi. „Decarul” vicecampioanei mondiale a devenit cel mai bun marcator în fazele eliminatorii din istoria competiției și s-a apropiat la doar un gol de golgheterul all-time al CM, Lionel Messi.

Reușite istorice pentru Kylian Mbappe în Franța – Suedia

Franța a dominat prima repriză a duelului cu Suedia și a avut mai multe ocazii importante, elevii lui Didier Deschamps lovind bara în două rânduri. De asemenea, Mbappe a avut și un gol anulat pentru offside. Până la urmă însă, starul lui Real Madrid a reușit să trimită balonul în poartă, în minutul 45. Totul a pornit de la un corner, iar mingea a trecut pe la Michael Olise și Ousmane Dembele înainte de a ajunge la Mbappe, care l-a învins pe Zetterstrom cu o execuție frumoasă.

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El a mai înscris o dată în minutul 74, a ajuns la 18 goluri înscrise la Cupa Mondială și l-a depășit pe Miroslav Klose, fiind momentan pe locul 2 în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria turneului, la o reușită în urma lui . De asemenea, Mbappe a ajuns la 6 goluri înscrise la actuala ediție și l-a depășit pe . Este la egalitate cu Messi în această ierarhie, iar Vinicius Junior și Ousmane Dembele au câte 4 reușite. Luând în considerare și sezonul excelent pe care l-a avut din punct de vedere individual în tricoul lui Real Madrid, Mbappe a marcat de 57 de ori în doar 53 de meciuri, oferind și 9 pase decisive, 2 dintre ele la Cupa Mondială.

🚨🚨 KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 DEVIENT LE SEUL DEUXIÈME MEILLEUR BUTEUR DE L'HISTOIRE DE LA COUPE DU MONDE !!!! 😱🌍 IL N’A QUE 27 ANS ET IL A DÉJÀ INSCRIT 17 BUTS !!! 🤯 AVEC 19 BUTS, LIONEL MESSI 🇦🇷 EST LE SEUL JOUEUR À AVOIR MARQUÉ PLUS DE BUTS QUE LUI EN COUPE DU MONDE. 🐐 — Actu Foot (@ActuFoot_)

Kylian Mbappe, cel mai bun marcator în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială

10 dintre cele 17 reușite ale lui Mbappe la Cupa Mondială au sosit după faza grupelor, iar francezul a devenit astfel cel mai bun marcator în meciurile eliminatorii. Acesta a înscris cele 10 goluri în doar 9 meciuri, cea mai memorabilă partidă din acest punct de vedere fiind finala pierdută în 2022 contra Argentinei, când Mbappe a înscris un hat-trick.

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Înainte de golul înscris împotriva Suediei, acesta era la egalitate cu două legende ale Braziliei, Leonidas și Ronaldo, care aveau câte 8 reușite în această fază. Următorii jucători activi din această ierarhie sunt Lionel Messi și Thomas Muller, cu câte 5 reușite în faza eliminatorie, cu mențiunea că germanul mai activează doar la nivel de club, anunțându-și retragerea de la națională în urmă cu doi ani.

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