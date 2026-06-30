Kylian Mbappe continuă lupta pentru istorie cu Lionel Messi! Ce record a stabilit în meciul Franța – Suedia

Kylian Mbappe (27 de ani) a ajuns la 6 reușite pentru Franța la ediția actuală a Cupei Mondiale după ce a marcat o „dublă” în partida cu Suedia din 16-imi. „Decarul” vicecampioanei mondiale a devenit cel mai bun marcator în fazele eliminatorii din istoria competiției și s-a apropiat la doar un gol de golgheterul all-time al CM, Lionel Messi.
Franța a dominat prima repriză a duelului cu Suedia și a avut mai multe ocazii importante, elevii lui Didier Deschamps lovind bara în două rânduri. De asemenea, Mbappe a avut și un gol anulat pentru offside. Până la urmă însă, starul lui Real Madrid a reușit să trimită balonul în poartă, în minutul 45. Totul a pornit de la un corner, iar mingea a trecut pe la Michael Olise și Ousmane Dembele înainte de a ajunge la Mbappe, care l-a învins pe Zetterstrom cu o execuție frumoasă.
El a mai înscris o dată în minutul 74, a ajuns la 18 goluri înscrise la Cupa Mondială și l-a depășit pe Miroslav Klose, fiind momentan pe locul 2 în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria turneului, la o reușită în urma lui Lionel Messi, care a atins borna de 19 goluri în meciul Iordania – Argentina. De asemenea, Mbappe a ajuns la 6 goluri înscrise la actuala ediție și l-a depășit pe Erling Haaland, care punctase în meciul dintre Coasta de Fildeș și Norvegia. Este la egalitate cu Messi în această ierarhie, iar Vinicius Junior și Ousmane Dembele au câte 4 reușite. Luând în considerare și sezonul excelent pe care l-a avut din punct de vedere individual în tricoul lui Real Madrid, Mbappe a marcat de 57 de ori în doar 53 de meciuri, oferind și 9 pase decisive, 2 dintre ele la Cupa Mondială.
10 dintre cele 17 reușite ale lui Mbappe la Cupa Mondială au sosit după faza grupelor, iar francezul a devenit astfel cel mai bun marcator în meciurile eliminatorii. Acesta a înscris cele 10 goluri în doar 9 meciuri, cea mai memorabilă partidă din acest punct de vedere fiind finala pierdută în 2022 contra Argentinei, când Mbappe a înscris un hat-trick.
Înainte de golul înscris împotriva Suediei, acesta era la egalitate cu două legende ale Braziliei, Leonidas și Ronaldo, care aveau câte 8 reușite în această fază. Următorii jucători activi din această ierarhie sunt Lionel Messi și Thomas Muller, cu câte 5 reușite în faza eliminatorie, cu mențiunea că germanul mai activează doar la nivel de club, anunțându-și retragerea de la națională în urmă cu doi ani.