Paradoxul lui Mbappe, plătit cu 45.000.000 de euro pe sezon, după doi ani la Real Madrid

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Pe 14 august 2026, s-au împlinit doi ani de la debutul lui Kylian Mbappé la Real Madrid și, în același timp, tot doi ani de la ultimul trofeu câștigat de echipa spaniolă. Ambele borne au fost atinse la Supercupa Europei, pe care echipa condusă atunci de Carlo Ancelotti a câștigat-o cu 2-0 în fața celor de la Atalanta.

Real, doar două trofee cu Mbappe în echipă

Un meci în care francezul a debutat fulminant, marcând al doilea și ultimul gol al finalei, după ce Fede Valverde deschisese scorul cu câteva minute înainte. La acea vreme, totul părea să indice că va aduce un val de trofee pe Santiago Bernabeu.

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Ceea ce nu s-a întâmplat. Real a reușit să mai cucerească doar Cupa Intercontinentală, câteva luni mai târziu, în Qatar, împotriva lui Pachuca. În rest, cu Mbappe în echipă, Real n-a luat niciun titlu (Barcelona -2), nicio Cupă a Spaniei (Barcelona, Real Sociedad), și nicio Ligă a Campionilor (PSG – 2).

Individual, francezul are cifre incomparabile cu ceilalți coechipieri

În ciuda acestei lungi și dureroase liste de nerealizări colective, nivelul arătat de Kylian Mbappé în acești doi ani la Real Madrid a fost foarte bun. Individual, el a reușit să marcheze 86 de goluri în 103 meciuri. Plus 11 pase decisive. Ca o comparație, Vinicius, al doilea marcator al Realului, a reușit în același interval 44 de goluri în 111 meciuri. Iar Bellingham, 23 de goluri în 108 meciuri.

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Este evident că nivelul individual al fotbalistului francez a fost cu mult peste cel al colegilor săi, dar e posibil ca acest lucru să împiedice Realul să funcționeze precum o echipă. Fanii Realului speră ca situația să se schimbe prin venirea lui Jose Mourinho, un antrenor pe care Mbappe l-a lăudat acum câteva zile, când s-a prezentat la antrenamentele echipei.

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”Am ajuns în urmă cu câteva zile. Cred că este un lucru foarte bun să avem un antrenor precum Mourinho, care știe să câștige, știe să ne arate direcția și cum să ajungem la victorie. Fiecare jucător este încântat să aibă un antrenor care știe ce trebuie să facă, iar pentru noi este un lucru foarte bun. Sunt fericit că m-am întors, că mă antrenez și că am cunoscut noul staff tehnic. Este mereu o bucurie să-mi revăd colegii. Este plăcut să revin aici, la Valdebebas, să muncesc, să joc și să mă pregătesc pentru noul sezon”, a declarat Kylian Mbappe, conform .

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Salariul său este de numai 15.000.000, dar prima de instalare, în valoare de 150.000.000 de euro, a fost împărțită în cinci tranșe anuale.