Kylian Mbappe, declarație de dragoste neașteptată pentru PSG: ”Este cea mai mare echipă din Franța”

Conducerea clubului PSG a criticat modul prin care Kylian Mbappe a ales să plece liber de contract. Mai mult, relațiile s-au răcit după ce , sumă ce reprezintă ultima treime dintr-o primă de instalare, salariul pe 3 luni și încă o primă etică.

Kylian Mbappe a rămas cu inima aproape de PSG

Într-un reportaj realizat de BeIN Sports, superstarul francez a dezvăluit faptul că ar fi jucat întreaga sa carieră la PSG dacă nu primea ofertă de transfer de la Real Madrid și a precizat că în continuare urmărește meciurile foste sale formații.

”Am petrecut 7 ani la PSG, a fost o onoare. Nu cred că am spus vreodată și nici nu cred că am arătat îndeajuns, dar mereu am fost conștient de cât de mare este clubul. Mereu am afirmat că este cea mai mare echipă din Franța și una dintre cele mai bune din lume.

Acum, am ajuns la chiar cel mai mare club din lume. Mereu am spus că Real Madrid este singurul club pentru care aș fi plecat de la PSG. Dacă nu aș fi putut să merg la Real Madrid, aș fi rămas la PSG întreaga carieră.

Mereu am visat să joc aici și sunt foarte fericit că am putut să fac asta. Desigur, urmăresc mereu meciurile celor de la PSG, am prieteni care joacă acolo și o fac chiar foarte bine acum”, a declarat Mbappe, conform publicației spaniole .

Alături de cine i-ar fi plăcut să joace

Întrebat alături de care jucător din istorie i-ar fi plăcut să evolueze, Kylian Mbappe nu a stat prea mult pe gânduri și a răspuns Zinedine Zidane, dar apoi a vorbit și despre Cristiano Ronaldo, idolul copilăriei sale.

”Am jucat alături jucători mari precum Messi, Neymar, Griezmann, Pogba, Benzema… Mi-ar fi plăcut să joc alături de Cristiano Ronaldo, dar acum este mai complicat. Totuși, am jucat împotriva lui, o legendă a sportului”, a spus atacantul francez.

Kylian Mbappe a fost , reușind să marcheze un gol și să dea o pasă decisivă în finala câștigată lejer, scor 3-0, în fața mexicanilor de la Pachica.

Superstarul francez a putut răsufla ușurat săptămâna trecută, după ce , în care presa din Suedia vehiculase ca posibil suspect numele lui Mbappe.