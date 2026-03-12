Kylian Mbappe, dezlănțuit! Imaginile care nu s-au văzut la TV: ce s-a întâmplat la Real Madrid – Manchester City 3-0

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe, considerat cel mai important jucător de la Real Madrid, a fost absent din duelul pe care trupa iberică l-a avut cu Manchester City, în Champions, însă atacantul și-a susținut colegii din tribune și a fost extrem de exuberant la .

Cum s-a bucurat Kylian Mbappe la golurile marcate de Federico Valverde în meciul cu Manchester City

Partida dintre Real Madrid și Manchester City a avut un scenariu neașteptat, cu formația gazdă care a fost la un nivel de excepție în prima repriză, una în care a înscris de 3 ori, prin mijlocașul Federico Valverde. Acesta a profitat de multiple erori din defensiva englezilor și astfel a adus victoria echipei sale.

ADVERTISEMENT

Sud-americanul a părut de neoprit și a fost la un nivel extraordinar, iar colegul său, Kylian Mbappe, nu și-a putut ascunde surprinderea și bucuria. Fotbalistul francez a fost filmat cum a celebrat golurile lui Federico Valverde și se părea că mai avea puțin și sărea din loja în care se afla. Atacantul a fost de-a dreptul fericit pentru reușita echipei sale și asta dovedește, încă o dată, că-și dorește să facă performanță la Real Madrid.

Kylian Mbappé celebrations cuts in the stands of Valverde’s hat-trick against Manchester City ❤️ — 〽️ (@kyks_98)

Când e așteptat Kylian Mbappe să revină pe teren pentru Real Madrid

Kylian Mbappe absentează de ceva timp din echipa lui Alvaro Arbeloa, asta pentru că a avut niște probleme la genunchi și a fost nevoit să treacă printr-o perioadă de recuperare. Ba chiar au existat unele temeri că atacantul ar putea să forțeze, să-și agraveze accidentarea și să absenteze de la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic.

ADVERTISEMENT

Totuși, problemele se pare că sunt aproape să treacă și fotbalistul e aproape de revenirea pe teren. Oficialii lui Real Madrid sunt optimiști, iar din informațiile apărute în presă se pare că Mbappe va fi pe teren pentru „Galactici” după returul dintre Manchester City și Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Pep Guardiola după ce a fost bătut fără drept de apel de Real Madrid

că scorul este unul dur și că jucătorii săi nu au fost la un nivel atât de slab.

„Mai rămân 90 de minute. Trebuie să acceptăm ce a fost aici. Ne-a lipsit ultima pasă, s-au apărat foarte jos. Am început bine, dar acum trebuie să mâncăm, să ne odihnim și să pregătim returul. Când am dus 4-5 jucători în careul lor nu poți spune că nu am jucat bine, dar a lipsit numai golul. La 4-0, cu acel penalty, ar fi fost clar mai greu. Dar să nu crezi că nu va fi greu și la 3-0. Echipa mea nu a fost atât de slabă cum o spune scorul”, a spus Guardiola.