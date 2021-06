Kylian Mbappe, din ce în ce mai aproape de Real Madrid. Când ar putea fi oficializată mutarea

Kylian Mbappe este transferul verii pregătit pe „Santiego Bernabeu”, iar jucătorul ar putea ajunge sub comanda lui Carlo Ancelotti.

Se pare că francezul a refuzat ultima ofertă de prelungire a contractului cu Paris Saint-Germain, deși a primit cu nouă milioane mai mult decât salariul său actual de 25 de milioane de euro.

Vine Kylian Mbappe la Real Madrid? Când se face transferul

Kylian Mbappe va participa cu naționala Franței la EURO 2020, iar jucătorul ar putea semna cu Real Madrid după turneul final, conform informațiilor din presa internațională: „Real Madrid îl va transfera pe Mbappe în această vară. Nu este doar o opinie, ci un fapt. Va trece ceva timp până va deveni oficial, poate abia în luna august”, a anunțat Siro Lopez, citat de .

Același jurnalist spaniol anunță că PSG și Real Madrid nu vor intra într-o licitație pentru Kylian Mbappe, ci va fi mai degrabă o înțelegere între cele două cluburi, care să fie avantajoasă pentru toți cei implicați în transfer: „Clubul Real Madrid este conștient că trebuie să ajungă la un acord amical cu Paris Saint-Germain”, a mai explicat acesta.

Karim Benzema încearcă de asemenea să facă și el lobby pe lângă Mbappe. Cei doi se află în cantonamentul Franței de la Clairefontaine și poate fi cel care îl va convinge pe starul lui PSG să aleagă Real Madrid.

Benzema, despre transferul lui Mbappe la Real: „Ar fi ideal. Vreau să vină cât mai repede!”

Karim Benzema, golgheterul lui Real Madrid, la naționala Franței, își dorește ca Mbappe să ajungă cât mai repede pe Santiago Bernabeu: „Ar fi foarte bine pentru Real Madrid. Ar fi ideal. Dacă vrea să plece de la Paris Saint Germain, vreau să vină cât mai repede”, a spus francezul pentru AS.

Atacantul a detaliat și a explicat care sunt principalele calități ale lui Kylian Mbappe din punctul său de vedere: „Este agil, rapid și eficient. De asemenea, se descurcă extraordinar în orice situație”, l-a lăudat Benzema pe atacantul de 22 de ani al lui PSG evaluat la 160 de milioane de euro conform Transfermarkt.

Veteranul lui Real Madrid e de părere că e inevitabil ca Mbappe să ajungă pe Bernabeu, fiind un pas firesc pentru toți marii fotbaliști care își doresc, fără doar și poate, să îmbrace tricoul acestei echipe: „Toți marii jucători vor să ajungă la Real Madrid într-o zi. Așa că îmi doresc ca Mbappe să vină”, a concluzionat același Benzema.

Șeicul Nasser Al-Khelaifi se opune plecării: „Neymar şi Mbappe nu au nicio scuză să plece!”

Șeicul Al-Khelaifi nu e de acord cu plecările lui Neymar și Mbappe, pe care a plătit nu mai puțin de 400 de milioane de euro și consideră că PSG are mare nevoie de ei pentru a cuceri Liga Campionilor, visul suprem al patronului clubului francez: „Am investit foarte mult pentru a câştiga Liga Campionilor şi multe trofee. Neymar şi Mbappe nu au nicio scuză să plece. Avem tot ce ne trebuie să câştigăm această competiţie. Avem o echipă foarte bună. Trebuie să muncim mai mult în fiecare zi. Munca e secretul”, a spus acesta după ce echipa s-a calificat în seminfinalele UCL, citat de RMC Sport și Marca.

Kylian Mbappe mai are un an contract cu PSG, însă și-a exprimat în nenumărate rânduri dorința de a pleca de la clubul parizian, la fel ca Neymar, după ce au dominat ani la rândul Ligue One și au pierdut motivația de a continua pe Parc de Princes.

Potrivit cuatro.com, Mbappe ar fi refuzat chiar de euro pentru a pleca la Real Madrid: „Mai are un an de contract, decizia lui va veni. Suntem, în general, optimiști cu privire la o nouă înțelegere. Nici măcar nu avem un motiv să nu fim optimiști cu privire la viitor. Cer încă o dată concentrare totală”, a declarat și Leonardo.

