Kylian Mbappe, discurs furibund după ce Real Madrid a fost învinsă de Benfica și a ratat calificarea directă în optimile Champions League: „Jenant”

Real Madrid ocupa locul 3 în Champions League înainte de ultima etapă din faza ligii, însă „galacticii” au cedat într-un mod uluitor la Lisabona, 2-4 cu Benfica, și au încheiat grupa pe locul 9, fiind nevoiți să treacă de play-off pentru a ajunge în optimi. La final, Kylian Mbappe a criticat dur evoluția madrilenilor.

Kylian Mbappe, discurs uluitor după Benfica – Real Madrid 4-2

Kylian Mbappe a reușit o „dublă” pe Estadio Da Luz, însă Real Madrid a încasat patru goluri din partea Benficăi și a suferit un eșec neașteptat, din cauza căruia a ratat prezența în top 8. La final, francezul a avut o reacție neașteptat de dură cu privire la evoluția echipei antrenate de Alvaro Arbeloa.

„Nu am o explicație clară. Ne lipsește continuitatea în joc, e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Nu putem să jucăm bine într-o zi și prost în următoarea, o echipă care câștigă trofee nu face asta. Doare puțin, pentru că ne doream să folosim luna februarie pentru a progresa, dar merităm să fim în această poziție.

Am jucat groaznic… Apoi, eram deja conduși cu 3-2, al patrulea gol nu a schimbat nimic. E puțin jenant, dar nu a schimbat nimic. Săptămâna trecută am făcut două meciuri bune, dar nu și acum, avem nevoie de constanță. Ne lipsește câte puțin din toate. Nu voi spune că e doar o problemă de atitudine sau doar una fotbalistică, cred că e o problemă generală, iar în Champions League contează fiecare detaliu. Dacă nu dai totul pentru a câștiga un meci…”, a spus Mbappe, conform .

Final uluitor în Benfica – Real Madrid

Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 30 al partidei cu Benfica, dar gazdele au întors rezultatul înainte de pauză, prin Andreas Schjelderup și Vangelis Pavlidis. Schjelderup a realizat „dubla” mai apoi, în partea secundă, iar Mbappe a redus din diferență. Real Madrid ar fi putut să se claseze în top 8 chiar și cu un eșec, dar această situație s-a schimbat după golul de 3-2 înscris de Sporting în meciul cu Athletic Bilbao.

În momentul în care au aflat că au nevoie de cel puțin o remiză pentru calificarea directă în optimi, madrilenii s-au aruncat în atac, dar nu au reușit să puncteze. Ba mai mult, au rămas în 9 oameni, atât Raul Asencio, cât și Rodrygo fiind eliminați. După finalul celorlalte 17 partide, Benfica a aflat că mai avea nevoie de un gol pentru a obține calificarea în play-off, iar reușita a sosit într-un mod uluitor, .

Pe cine ar putea întâlni Real Madrid în play-off

Real Madrid a încheiat faza ligii pe locul 9, așadar va întâlni în play-off fie formația clasată pe locul 23, Bodo/Glimt, fie echipa de pe locul 24, chiar Benfica. , iar partidele se vor disputa pe 17-18 și 24-25 februarie. Madrilenii vor disputa returul play-off-ului pe Santiago Bernabeu, iar în cazul în care se vor califica în optimi, ar putea întâlni pe Sporting sau Manchester City.