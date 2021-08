Kylian Mbappe, dorit cu insistență de Real Madrid! Oferta fabuloasă făcută de spanioli PSG-ului

Atacantul naționalei Franței ar putea ajunge pe Santiago Bernabeu, însă președintele PSG-ului nici nu vrea să audă de o asemenea mutare.

Unsprezecele de vis al parizienilor ar putea rămâne fără o piesă importantă care să strălucească alături de Messi și Neymar, mai ales că jucătorul nu și-a prelungit contractul și mai are doar un an pe Parc des Princes.

Real Madrid pregătește o ofertă incredibilă pentru Kylian Mbappe

Atacantul de 22 de ani al lui Paris Saint-Germain este evaluat la suma fabuloasă de 160 de milioane de euro, însă zilele sale în capitala Franței par numărate.

Conform , președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, pregătește o super ofertă pentru Kylan Mbappe, în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă clubul spaniol.

Șeicul Al-Khelaifi ar putea fi nevoit să accepte oferta, mai ales că jucătorul ezită să își prelungească contractul. Real Madrid ar fi gata să trimită o ofertă de 120 de milioane de euro pentru starul lui PSG: „Kylian Mbappe este parizian şi este un jucător al lui PSG. Are o mentalitate de învingător. Nu am avut niciodată o echipă mai competitivă. Nu are nicio scuză să plece în altă parte”.

Florentino Perez i-a pregătit lui Mbappe o primă de instalare pe măsură

El Mundo Deportivo anunță că Florentino Perez i-a pus pe masă lui Kylian Mbappe o primă de instalare de 40 de milioane de euro, la care se va adăuga un salariu pe măsură.

O altă nemulțumire a jucătorului ar fi faptul că are un salariu mai mic decât cele ale lui Neymar și Messi: „Nu m-ar mira dacă vine de acum la Real Madrid”, a declarat și Toni Kroos.

Neymar are un salariu de 30 de milioane de euro pe an, în timp ce Messi va câștiga 35 de milioane. De cealaltă parte, Mbappe are un salariu mult mai mic, de „doar” 19 milioane de euro pe an.

Negocierile pentru prelungirea contractului au înghețat din cauza transferului lui Messi la PSG

Negocierile pentru prelungirea acordului lui Kylian Mbappe au stagnat datorită transferulului lui Lionel Messi, iar francezul și-a arătat în trecut interesul de a juca pentru Real Madrid.

Kylian Mbappe de 28 de milioane de euro pe sezon, cu nouă milioane peste salariul său actual.

„Real Madrid îl va transfera pe Mbappe în această vară. Nu este doar o opinie, ci un fapt. Va trece ceva timp până va deveni oficial, poate abia în luna august. Real Madrid este conștientă că trebuie să ajungă la un acord amical cu Paris Saint-Germain”, a anunțat înainte de EURO 2020 jurnalistul Siro Lopez, citat de .

