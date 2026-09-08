Considerat de mulți cel mai bun atacant al momentului, Kylian Mbappe și-a trecut numele pe lista marcatorilor în partida Real Madrid – Inter. Superstarul francez a deschis balul în Champions League cu golul marcat pe Santiago Bernabeu.
Era minutul 14 al întâlnirii din prima etapă a fazei grupelor când madrilenii au profitat de o eroare colosală în propria jumătate a lui Yann Bisseck. Brahim Diaz i-a pasat lui Mbappe la marginea careului și francezul a deschis scorul cu un șut sec.
În urma acestei reușite, atacantul lui Real Madrid a ajuns la cota 71 de goluri înscrise în Champions League. Mbappe a urcat pe locul 5 în clasamentul all-time al celor mai buni marcatori, egalându-le pe Raul Gonzalez, fostul mare atacant al ”galacticilor”.
Lider autoritar în această ierarhie este Cristiano Ronaldo, cu 140 de goluri, urmat de Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109) și Karim Benzema (90). De remarcat este faptul că dintre toți cei aflați în Top 5, Mbappe este singurul care încă mai joacă în Champions League.
Înainte de startul meciului dintre Real Madrid și Inter, Kylian Mbappe a fost premiat chiar pe stadionul Santiago Bernabeu. Francezul a primit din partea fostului mare fotbalist portughez Luis Figo trofeul pentru cel mai bun marcator al ediției precedente de Champions League.
Nu a fost singurul jucător al ”galacticilor” care a fost premiat de Figo. Mijlocașul turc Arda Guler, suspendat pentru jocul cu Inter, a primit trofeul pentru jucătorul revelație al stagiunii trecute din Champions League.