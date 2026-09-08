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Considerat de mulți cel mai bun atacant al momentului, Kylian Mbappe și-a trecut numele pe lista marcatorilor în partida Real Madrid – Inter. Superstarul francez a deschis balul în Champions League cu golul marcat pe Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappe, performanță fantastică după golul înscris în Real Madrid – Inter din Champions League

Era minutul 14 al întâlnirii din prima etapă a fazei grupelor când madrilenii au profitat de o în propria jumătate a lui Yann Bisseck. Brahim Diaz i-a pasat lui Mbappe la marginea careului și francezul a deschis scorul cu un șut sec.

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În urma acestei reușite, atacantul lui Real Madrid a ajuns la cota 71 de goluri înscrise în Champions League. Mbappe a urcat pe locul 5 în clasamentul all-time al celor mai buni marcatori, egalându-le pe Raul Gonzalez, fostul mare atacant al ”galacticilor”.

Lider autoritar în această ierarhie este Cristiano Ronaldo, cu 140 de goluri, urmat de Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109) și Karim Benzema (90). De remarcat este faptul că dintre toți cei aflați în Top 5, Mbappe este singurul care încă mai joacă în Champions League.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Kylian Mbappé becomes 5th in the all-time Champions League topscorers list! 🇫🇷💫 1. Cristiano Ronaldo (140)

2. Lionel Messi (129)

3. Robert Lewandowski (109)

4. Karim Benzema (90)

5. Raul (71)

5. Kylian Mbappé (71) — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Mbappe, premiat înaintea duelului cu Inter

Înainte de , Kylian Mbappe a fost premiat chiar pe stadionul Santiago Bernabeu. Francezul a primit din partea fostului mare fotbalist portughez Luis Figo trofeul pentru cel mai bun marcator al ediției precedente de Champions League.

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Kylian Mbappe reciéving his Golden Boot award from Luis figo — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll)

Nu a fost singurul jucător al ”galacticilor” care a fost premiat de Figo. Mijlocașul turc Arda Guler, suspendat pentru jocul cu Inter, a primit trofeul pentru jucătorul revelație al stagiunii trecute din Champions League.

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