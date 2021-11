Recordul incredibil înregistrat de Kylian Mbappe. E primul francez care reușește așa ceva în ultimii 63 de ani

Dincolo de victoria la scor a Franței în fața Kahazstanului și calificarea fără emoții, din postura de lider al Grupei D, la Campionatul Mondial ce se va desfășura anul viitor, Kylian Mbappe se poate lăuda cu un nou record istoric: a devenit oficial primul jucător care înscrie patru goluri pentru „Les Bleus” în ultimii 63 de ani.

Ca spectacolul să fie complet pe superba arenă „Parc des Princes” din Paris, Benzema, cu o „dublă” (55, 59), Rabiot (75’) și Griezmann (84’ – penalty) . În penultima etapă a preliminariilor, campioana mondială va merge la Helsinki, pentru duelul cu Finlanda. Acesta este programat marți, 16 noiembrie, la 21:45, pe „Stadionul Olimpic”.

Mbappe bate record după record. A devenit primul jucător care înscrie patru goluri pentru naționala Franței în ultimii 63 de ani

„Suntem fericiți, voiam să ne calificăm de această manieră, am vrut să oferim un spectacol frumos pentru fanii noștri. Am respectat jocul, am respectat adversarii, nu puteam să jucăm mai bine, a fost o seară perfectă.

ADVERTISEMENT

Este o mândrie pentru mine să joc la echipa națională, iar prezența la Cupa Mondială va fi un vis devenit realitate. Am spus mereu că vreau să scriu istorie pentru țara mea.

Vreau să iau totul pas cu pas, sper că vom obține maximum la Cupa Mondială din Qatar. Ne vom pregăti foarte bine, este o șansă unică, vom merge acolo pentru a câștiga trofeul”, a declarat .

ADVERTISEMENT

Până să înscrie cele patru goluri, recordul îi aparținea lui Just Fontaine, care a reușit același lucru în Franţa – RFG, scor 6-3, la ediția din 1958 a Cupei Mondiale.

Deschamps: „Mbappe și-a arătat clasa, dar vreau să remarc și mentalitatea lui”

Imediat după fluierul final al meciului cu Kazahstan, Didier Deschamps și-a felicitat elevul pentru prestația incredibilă și a ținut să evidențieze maturitatea de care acesta dă dovadă, în ciuda vârstei relativ fragede. În minutul 85, Mbappe putea să-și treacă în cont cea de-a cincea reușită, dar i-a permis lui Griezmann să execute în locul său lovitura de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

„A fost o seară foarte bună pentru el. Este un perfecționist, sunt sigur că va continua să facă diferența și să fie eficient. Dă toate statisticile peste cap. Este un jucător tânăr, dar deja cifrele sale sunt atât de ridicate.

Și-a arătat clasa și vreau să remarc mentalitatea lui. Putea să mai înscrie un gol, dar l-a lăsat pe Griezmann să bată penalty-ul”, a explicat selecționerul Franței.

ADVERTISEMENT

Potrivit site-urilor de specialitate, valoarea lui Kylian Mbappe este estimată la 160 de milioane de euro. Practic, vorbim despre cea mai mare cotă pe care o are un fotbalist în momentul de față.

Francezii care au reușit să înscrie patru goluri într-un singur meci:

Eugene Maes (5 goluri) – 20 aprilie 1913 – Franţa – Luxemburg (scor 8-0);

Jean Secember (4 goluri) – 9 iunie 1932 – Bulgaria – Franţa (scor 3-5);

Jean Nicolas (4 goluri) – 15 aprilie 1934 – Luxemburg – Franţa (scor 1-6);

Thadee Cisowski (5 goluri) – 11 noiembrie 1956 – Franţa – Belgia (scor 6-3);

Just Fontaine (4 goluri) – 28 iunie 1958 – Franţa – RFG (scor 6-3);

Kylian Mbappe (4 goluri) – 13 noiembrie 2021 – Franţa – Kazakhstan (scor 8-0).