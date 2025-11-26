Sport

Kylian Mbappe, hattrick blitz în Olympiakos – Real Madrid! De câte minute a avut nevoie

Kylian Mbappe a marcat unul dintre cele mai rapide hattrick-uri din istoria Champions League. De câte minute a avut nevoie atacantul pentru a da trei goluri în Olympiakos - Real Madrid.
FANATIK
26.11.2025 | 23:00
ULTIMA ORĂ
Olympiakos a început furtunos meciul cu Real Madrid, din a cincea etapă a Champions League. Grecii au preluat conducerea încă din minutul 8 prin golul lui Chiquinho, dar apoi a urmat furtuna echipei „blanco”.

Mbappe, hattrick rapid în Olympiakos – Real Madrid

Mbappe şi-a intrat în rolul de superstar şi a marcat trei goluri într-un interval de doar 7 minute. Recitalul francezului a început în minutul 22 când a reuşit golul egalizator din pasa lui Vinicius Junior.

În minutul 24, Mbappe a făcut 2-1 din pasa lui Guler, iar hattrick-ul a fost completat în minutul 29, când a marcat din pasa lui Camavinga. Atacantul a spulberat în câteva minute speranţele grecilor.

Mai mult, Mbappe a oferit şi o pasă decisivă pentru golul lui Vinicius Jr. din minutul 32, dar reuşita brazilianului a fost anulată pentru un ofsaid la o fază incipientă. Până acum, atacantul francez are nouă goluri în acest sezon de Champions League.

Mo Salah are cel mai rapid hattrick din istoria Champions League

Cu acest hattrick, Kylian Mbappe urcă pe primul loc în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe hattrick-uri în deplasare. Francezul l-a devansat pe fostul atacant italian Pippo Inzaghi, având patru hattrick-uri marcate pe teren străin, faţă de trei ale italianului.

Cel mai rapid hattrick din istoria Champions League îi aparţine, însă lui Mo Salah. Egipteanul a marcat trei goluri într-un interval de doar 6 minute şi 12 secunde într-un Liverpool – Rangers 7-1, disputat în 2022.

 

