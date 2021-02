Kylian Mbappe, hattrick istoric contra Barcelonei. Francezul are Europa la picioare după victoria de poveste a lui PSG

Kylian Mbappe a fost eroul lui PSG în victoria de senzație pe Camp Nou contra Barcelonei. Atacantul francez a înscris un hattrick și a făcut uitate absențele lui Neymar și Di Maria.

Barcelona a deschis scorul prin Messi, în minutul 27, iar cinci minute mai târziu și-a început recitalul adevăratul star al întâlnirii, Kylian Mbappe. A dus-o pe PSG în avantaj, în minutul 65 și tot el a înschis tabela în munutul 85.

Kylian Mbappe este doar al treilea jucător care a marcat un hattrick în UEFA Champions League împotriva Barcelonei, după Faustino Asprilla pentru Newcastle și Andriy Shevchenko pentru Dynamo Kyiv (ambii în 1997).

Europa, la picioarele lui Mbappe

Ziarele din toată Europa au elogiat prestația impecabilă a fotbalistului lui Paris Saint-Germain.

”Kylian Mbappe. Fă o plecăciune! Cu toții ne-am întrebat dacă Mbappe va face diferența în absența lui Neymar, după ce nu a reușit să înscrie deloc în fazele eliminatorii de anul trecut și exact asta a făcut. Atacantul francez a reușit într-un efort frumos să realizeze hattrick-ul și PSG se impune pa Camp Nou cu 4-1”, a titrat Marca.

”Mbappe distruge Barça pe Camp Nou. Un hattrick al vedetei franceze i-a adus pe catalani cu picioarele pe pământ. PSG a fost net superioară și are prima șansă la calificarea în sferturile de finală”, au scris jurnaliștii de la Mundo Deportivo.

”Acesta a fost un meci foarte important pentru noi, am vrut să câștigăm și am făcut-o cu stil. Tricoul lui PSG este cel pe care îl port în inimă. Viitorul meu? Ar fi o prostie să-mi decid viitorul într-un singur meci. Adevărul este că e vorba de a reflecta pe termen lung. Mereu am spus că sunt fericit aici”, a spus imediat după partidă eroul de la Barcelona, Kylian Mbappe, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Kylian Mbappé about his future to RMC: "The PSG shirt is one that I hold dear to my heart. My future? It would be stupid to decide my future on a single match. The truth, is that it is about reflecting for the long term. I have always said that I am happy here". @GFFN 🔴 #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2021

Joan Laporta: ”Nu Messi e ‘problema’ la Barcelona. Voi face tot ca să îl păstrez”

Candidat la alegerile pentru președinția Barcelonei, Joan Laporta promite să facă tot ce îi stă în putință ca să îl convingă pe Lionel Messi să rămână pe Camp Nou și din vara lui 2021. Laporta a vorbit pentru Sky Itala după o nouă seară de coșmar a catalanilor:

”Messi vrea să câștige cu Barcelona. Voi da tot ce pot ca să îl păstrez. Sunt câteva cluburi care îl doresc… dar Leo vrea trofee, nu doar bani. Nu el e ‘problema’ Barcăi. Messi reprezintă 30% din profitul clubului”, a declarat Joan Laporta.

Klopp a câștigat duelul nemțesc cu Nagelsmann de la Budapesta

În celălalt meci al serii, la Budapesta, s-au întâlnit RB Leipzig și FC Liverpool, cu trupa lui Jurgen Klopp în calitate de vizitatoare. Englezii s-au impus cu 2-0, grație golurilor marcate de Mohamed Salah (53) și Sadio Mane (58).

🔴 Liverpool’s highest goalscorer in competition history claims the award after his first-leg performance ⚽️ 👉 Mohamed Salah will be one of four players you can vote for to claim the Player of the Week crown 🔜👑#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/7YpjVuQuo6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2021

Meciul a fost echilibrat și doar două momente de neatenție ale nemților, speculate prompt de Salah și Mane, au făcut ca Liverpool să triumfe la Budapesta.

Din 2017 încoace, de la primul meci cu Jürgen Klopp pe bancă, ”cormoranii” au terminat cele mai multe meciuri fără să primească gol în Liga Campionilor (18). Pentru Liverpool, aceasta este prima victorie după o serie de trei înfrângeri consecutive, cu Leicester, Man City și Brighton.

„Aveam nevoie de un succes în această partidă. Leipzig e un adevărat monstru. E un adversar care sufocă adversarele în Bundesliga. Noi am controlat azi într-un mod excepțional. Sigur, și ei au calitate. Dar cred că am obținut rezultatul pe care ni-l doream”, a declarat Jurgen Klopp, la finalul partidei de la Budapesta.