Kylian Mbappe, încă un scandal! Fosta sa iubită transgender, dezvăluiri în premieră: „Nu știa la început”. Ce legătură are Cristiano Ronaldo

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Kylian Mbappe (27 de ani) traversează o perioadă destul de complicată din punct de vedere personal. După ce s-a trecut destul de ușor peste micile tensiuni apărute între el și conducerea lui Real Madrid în urmă cu doar câteva săptămâni, iar francezul a început din nou să „livreze” la cel mai bun nivel al său la echipa madrilenă, în special în „El Clasico” împotriva lui FC Barcelona, atacantul s-a ales cu probleme de altă natură.

Fosta iubită transgender a lui Kylian Mbappe, dezvăluiri în premieră despre relația lor

În primul rând , iar la scurt timp a generat un scandal de amploare la nivel internațional prin niște Iar acum, fosta sa iubită, modelul transgender francez Ines Rau, a făcut dezvăluiri în premieră despre relația lor.

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De ce s-au despărțit și ce legătură are Cristiano Ronaldo

Mai exact, este vorba despre faptul că fotbalistul nu a știu la început despre acest „mic secret”, iar în momentul în care a aflat a decis să rupă brusc orice legătură cu partenera lui. Iar totul s-ar fi întâmplat la scurt timp după ce cei doi au fost împreună într-o vacanță pe yacht, într-o zonă frecventată destul de des și de Cristiano Ronaldo.

„Perioada de tranziție a fost foarte grea. Am primit susținere de la părinții mei, iar asta a însemnat foarte mult. Unul dintre cele mai dificile momente din viața mea a fost când a trebuit să îi fac pe oameni să mă accepte așa cum sunt. Iubitul meu de atunci, Kylian, s-a despărțit de mine în 2022 când a aflat că eram transgender. La început nu a știut.

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Adică, m-a considerat atrăgătoare și a cerut să ieșim la o întâlnire. Am mers într-o călătorie pe yacht într-o zonă în care și Cristiano Ronaldo obișnuiește să meargă și ne-am simțit bine. Apoi i-am spus adevărul și m-am gândit că va fi fericit, dar în mod clar nu m-a acceptat, așa că a decis să încheie treburile”, a dezvăluit Ines Rau.