Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo! Cum a sărbătorit francezul reușita din Real Madrid – Sevilla 2-0. Video

Kylian Mbappe a marcat al doilea gol al lui Real Madrid în victoria obținută pe Bernabeu cu Sevilla, scor 2-0, dintr-o lovitură de la 11 metri. Francezul a ajuns astfel la 59 de reușite pentru „Los Blancos” în 2025, egalând un record deținut de Cristiano Ronaldo, care marcase tot 59 de goluri în 2013.

Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo! Cum a sărbătorit francezul

După ce a transformat penalty-ul, egalând recordul deținut de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe a sărbătorit cum o face de obicei starul portughez, în semn de respect pentru realizările acestuia. Lusitanul marca 59 de goluri pentru Real Madrid în doar 50 de partide în 2013, în timp ce Mbappe, care a împlinit 27 de ani chiar în ziua meciului cu Sevilla, a avut nevoie de 59 de meciuri pentru a egala recordul.

Francezul nu va avea oportunitatea de a-l depăși pe Cristiano Ronaldo în 2025, deoarece partida cu Sevilla a fost ultima a madrilenilor din acest an. Cu doar câteva ore înainte de realizarea notabilă a lui Mbappe, .

Real Madrid, victorie chinuită cu Sevilla

Deși echipa are trei victorii consecutive în ultima săptămână, suporterii și cei din conducere sunt în continuare nemulțumiți, deoarece prestațiile lui Real Madrid sunt dezamăgitoare. După ce miercuri s-a impus cu mari dificultăți (3-2) contra celor de la Talavera, echipă aflată pe penultimul loc în divizia a treia spaniolă, echipa lui Xabi Alonso nu a convins nici în duelul cu Sevilla, iar . „Real Madrid a câștigat din nou și Xabi a pierdut din nou” au titrat cei de la , care au analizat situația de la gruparea din capitala Spaniei.

„Tabela spune că Los Blancos au obținut trei puncte cu Sevilla, dar prestația spune povestea unei echipe care nu doar că nu crește, ci pare a fi într-un declin constant. După evoluția mult sub așteptări de la Talavera, Real Madrid a livrat una dintre cele mai slabe prestații ale sezonului pe Bernabeu. Leneși cu mingea, fragili fără ea și cu puțină continuitate în joc. A fost mult prea ușor pentru cei de la Sevilla să se ridice la nivelul unui meci pe care Real Madrid nu l-a controlat cu adevărat niciodată.

Fluierăturile fanilor încep să devină un lucru obișnuit. Victoria lui Real Madrid nu mai maschează o prestație îngrijorătoare. Xabi Alonso are trei victorii la rând și vom vedea dacă acest lucru îi va oferi mai mult timp, pentru că expresia pe care o avea Florentino Perez atunci când camerele s-au îndreptat asupra sa nu este de bun augur. Nu era încântat și e de înțeles. Pentru că prestația lui Real Madrid contra unei echipe aflate în 10 oameni a fost abisală”, au notat jurnaliștii iberici.