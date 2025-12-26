Kylian Mbappe, la fel ca Louis Munteanu! Starul de la Real Madrid a fost surprins în tricoul altei echipe. Foto

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a fost surprins înainte de sărbători în tricoul rivalei FCSB, iar acest lucru a stârnit reacții dure din partea fotbalului românesc. Interesant este faptul că Kylian Mbappe, star-ul de la Real Madrid, a apărut într-o ipostază similară.

Kylian Mbappe, la fel ca Louis Munteanu! Starul de la Real Madrid a fost surprins în tricoul altei echipe

Înaintea sărbătorilor de iarnă Louis Munteanu a participat la un turneu caritabil în Vaslui, orașul său natal. Atacantul de la CFR Cluj a surprins pe toată lumea, acesta făcând poze cu fanii în tricoul rivalei FCSB.

Un lucru similar, dar nu la aceeași nivel, a fost făcut și de Kylian Mbappe. Starul de la Real Madrid a fost surprins în tribune la meciul .

Kylian Mbappe se află la meci pentru a-l susține pe bunul său prieten Achraf Hakimi, fost coleg de la PSG. Camerele de pe stadion au surprins faptul că atacantul de la Real Madrid purta un tricou al naționalei Marocului cu numărul 2, cel al jucătorului Hakimi.

Kylian Mbappé is at the AFCON to support Hakimi 🤩 He’s also wearing a Morocco shirt 🇲🇦❤️ — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG)

Gestul făcut de Louis Munteanu a creat vâlvă în fotbalul românesc

Apariția lui Louis Munteanu în tricoul rivalei FCSB l-a înfuriat teribil pe Neluțu Varga. și a mărturisit că va purta o discuție personală cu acesta.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el.

De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a spus Neluțu Varga, potrivit .