Kylian Mbappe le-a dat peste nas criticilor cu evoluția de senzație din Franța – Senegal 3-1: „Ar trebui să joc până la 80 de ani”

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Cu ”dubla” reușită în partida Franța – Senegal 3-1, Kylian Mbappe a adus liniștea în tabăra ”cocoșului galic” după o primă repriză modestă. Atacantul nu a ratat ocazia de a trimite câteva săgeți către cei care l-au criticat în ultima perioadă.

Prima reacție a lui Kylian Mbappe după Franța – Senegal 3-1

Imediat după încheierea întâlnirii de debut de la Cupa Mondială din 2026, căpitanul naționalei Franței a mărturisit că întotdeauna începutul la o competiție de acest gen este unul dificil, dar este liniștit pentru că știe că echipa poate marca oricând.

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”Nu cred că ne-am intrat încă pe deplin în ritm. Dar e întotdeauna important să începi bine competițiile. Îți oferă un pic mai multă liniște sufletească. Chiar dacă la un Campionat Mondial nu te simți niciodată cu adevărat în largul tău. Am văzut și la celelalte echipe că e dificil să începi cu o victorie.

Fiecare echipă știe că turneul Cupei Mondiale este unic, toată lumea vrea să câștige și să ofere o imagine bună țării sale. Astăzi nu a fost un meci ușor. Știm că putem marca în orice moment, iar asta ne ajută”, a declarat Mbappe, conform .

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Mesaj ferm pentru cei care îl atacă permanent

Atacantul, care a marcat două goluri și , a precizat că nu este afectat de criticile care îi sunt aduse și se concentrează pentru a scrie istorie și a câștiga din nou titlul mondial cu Franța.

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”Criticile? Nu are rost să căutăm răzbunare. Dacă aș începe să joc doar pentru a-i reduce la tăcere pe toți cei care mă critică, ar trebui să joc până la 80 de ani. Joc pentru a scrie istorie pentru țara mea și pentru a-mi ajuta echipa să câștige Cupa Mondială.

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Este doar primul meci din grupă. Oamenii ar trebui să se entuziasmeze. Noi trebuie să rămânem mereu calmi în ceea ce avem de făcut”, a spus Kylian Mbappe, după debutul entuziasmant de la Cupa Mondială 2026.

Recordurile stabilite de Mbappe

Kylian Mbappe a realizat o ”dublă” în partida împotriva Senegalului și . El a ajuns la 58 de goluri pentru naționala Franței, l-a depășit pe Olivier Giroud și a devenit cel mai bun marcator all-time.

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Starul lui Real Madrid a devenit și jucătorul francez cu cele mai multe goluri la Cupa Mondială, 14, întrecându-l pe legendarul Just Fontaine, care marcase de 13 ori la ediția din 1958. De asemenea, Mbappe l-a egalat pe Gerd Muller la numărul de reușite la turneele finale mondiale și este la doar două goluri în spatele lui Miroslave Klose, deținătorul recordului.