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Kylian Mbappe (27 de ani) este fără doar și poate unul dintre favoriții pentru „Balonul de Aur” din acest sezon. Marele dezavantaj al francezului este faptul că nu a câștigat niciun trofeu cu Real Madrid și, chiar dacă este vorba despre o distincție individuală, acest lucru poate cântări la decizia finală. Dacă golgheterul „los blancos” va pune mâna pe trofeu, madrilenii vor fi obligați prin contract să-i vireze o sumă uluitoare de bani.

Mbappe poate da lovitura! Cât primește de la Real Madrid dacă va câștiga „Balonul de Aur”

Printre favoriții la câștigarea „Balonului de Aur” se numără Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Ousmane Dembele, chiar și Lionel Messi, însă verdictul se va da la finalul lunii octombrie, mai exact pe 27, la Londra. Va fi prima dată când gala de decernare va avea loc în afara Parisului, iar acest lucru se va întâmpla deoarece se împlinesc 70 de ani de la primul trofeu oferit, câștigat de englezul Stanley Matthews în 1956.

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În ultimele săptămâni, Mbappe și-a expus opinia despre „Balonul de Aur” și a explicat cu subiect și predicat că în acest moment el este cel mai bun fotbalist din lume și că eșecul la nivel colectiv cu Real Madrid nu ar trebui să fie un impediment. Dacă cei mai mulți dintre votanți vor merge pe mâna francezului, atunci clubul său îi va vira o sumă importantă în conturi.

Conform unei clauze din contractul său, Kylian Mbappe va câștiga 15 milioane de euro dacă va primi „Balonul de Aur”, ceea ce ar însemna o sumă mai mare decât salariul anual al lui Lamine Yamal, care se ridică la 16.4 milioane de euro brut. În comparație cu salariul său, cele 15 milioane de euro ar reprezenta aproximativ 50% din câștigurile anuale ale francezului.

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Ce spune Kylian Mbappe cu o lună înainte de decernarea „Balonului de Aur”

Gala se apropie, iar fotbaliștii încep să pună presiune prin declarații. , ambii considerând că ar trebui să fie câștigătorii de merit ai acestei distincții. Mai mult, „perla” Barcelonei pare că „și-a cooptat” toți întrucât mulți fotbaliști ai catalanilor au declarat în spațiul public că Lamine Yamal trebuie „încoronat” pentru sezonul trecut.

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„Cred că pot câștiga anul acesta. Este unul dintre obiectivele mele, și unul pe termen scurt. Oamenii spun că nu am câștigat un trofeu, dar este un premiu individual… Nu a existat niciun jucător mai bun decât mine. Să marchez atâtea goluri în competițiile majore, unde sunt toți marii jucători, și bineînțeles la Cupa Mondială, cel mai mare eveniment, este fantastic”, a declarat Kylian Mbappe.