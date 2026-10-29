Sport

„Kylian Mbappe, mă distrugi financiar!” Prima reacție a individului care a creat meme-ul cu starul lui Real Madrid și Mao Zedong

Flaviu Popa
29.10.2026 | 14:18
Kylian Mbappe ma distrugi financiar Prima reactie a individului care a creat memeul cu starul lui Real Madrid si Mao Zedong
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Mbappe are probleme diplomatice
Kylian Mbappe a provocat un scandal diplomatic între China, Spania și La Liga, după ce l-a numit dictator pe fostul lider chinez Mao Zedong. Totul a pornit de la o imagine trucată.
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Creatorul memei în care Kylian Mbappe (27 de ani) apare cu trăsăturile dictatorului Mao Zedong a provocat un adevărat scandal în China. Este vorba despre o glumă creată acum trei ani de Younes Khelifi, cunoscut pe X cu pseudonimul de „frenchaicovers”.

Creatorul memei cu Kylian Mbappe și Mao Zedong nu pare afectat de scandalul diplomatic declanșat

În 2023, Khelifi publica un montaj video cu Mbappe pe fondul unei melodii comuniste chinezești și nu se gândea vreodată că se va ajunge la un scandal diplomatic între China și Spania. Recent, Mbappe a fost întrebat care este mema preferată în care apare. Fotbalistul lui Real Madrid a a ales imaginea cu el în chipul lui Mao Zedong, pe care l-a numit „dictator chinez”.

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Istoricii estimează că între 40 și 70 de milioane de oameni au murit ca urmare a politicilor lui Mao Zedong, conducătorul Chinei comuniste între 1949 și 1976. Cu toate acestea, așa cum coreenii nu acceptă critici la adresa dictatorului Kim Jong Un, subiectul Mao Zhedong este cel puțin sensibil în China comunistă.

Younes Khelifi nu crede că are cum să răspundă în fața justiției pentru scandalul diplomatic provocat

Creatorul imaginilor „amuzante” este oarecum surprins unde s-a ajuns, însă nu își face prea multe griji. „Nu mă simt vinovat, dar e ciudat să mă gândesc că, într-un fel, eu sunt la originea tuturor acestor lucruri. La început, am făcut asta doar ca să râd împreună cu prietenii mei, iar acum văd cum totul circulă și prinde amploare chiar sub ochii mei”.

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Eram în pat și îmi tot spuneam: «Ce nebunie!» Așa că, cinci minute mai târziu, am postat pe X: «Mă trezesc și văd că am provocat un incident diplomatic.» Sincer, când am văzut asta, m-am întrebat dacă ar putea exista consecințe legale. Oare tabăra lui Mbappe ar urma să mă dea în judecată și să ceară despăgubiri? Dar, m-am documentat și nu sunt prea îngrijorat. Primul meu gând a fost, literalmente, ceea ce am scris în mesaj: «Dacă mă dai în judecată, Mbappe, o să mă distrugi financiar!»”, a explicat râzând Kelifi pentru So Foot.

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Chinezii nu au gustat, așadar, gluma și au interzis meciurile La Liga în Spania. Chinezii consideră că declarațiile lui Mbappe depășesc „limitele libertății de exprimare”, astfel că Real Madrid trebuie să-și asume responsabilitatea pentru cele întâmplate. Totodată, Mbappe a pierdut mai multe contracte importante pe teritoriul asiatic.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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