Sport

Kylian Mbappe, mesaj răspicat în primul interviu acordat presei din Spania: „Balonul de Aur trebuie să revină pe Bernabeu!”

Kylian Mbappe a acordat primul său interviu unui ziar spaniol: AS. Vedeta lui Real Madrid a stat la masă cu Jose Felix Diaz, directorul publicației, într-un moment în care își dorește mai mult ca niciodată Balonul de Aur.
Flaviu Popa
17.09.2026 | 22:50
Kylian Mbappe mesaj raspicat in primul interviu acordat presei din Spania Balonul de Aur trebuie sa revina pe Bernabeu
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Kylian Mbappe își dorește Balonul de Aur
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Kylian Mbappe a anunțat din nou că își dorește foarte mult să câștige Balonul de Aur, pentru ca acest trofeu să vină neapărat pe Santiago Bernabeu. Atacantul o spune într-un interviu exclusiv acordat publicației AS din Spania.

Kylian Mbappe își dorește cu orice preț Balonul de Aur și crede că e anul lui și e îndreptățit să-l câștige

Părerea mea este că acesta este un an bun pentru a-l câștiga (n.r. Balonul de Aur). Cel mai bun avocat al meu sunt picioarele mele, indiferent cât de mult aș vorbi. Cel mai important lucru pentru mine este ca Balonul de Aur să revină la Real Madrid. Trebuie să revină pe Bernabeu, la madrileni, să se întoarcă la toți acești oameni pentru a le oferi bucurie și speranță. Acești oameni îl merită mai mult decât oricine”, susține francezul.

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Despre rivalul Lamine Yamal, Mbappe a avut doar cuvinte frumoase: „Cred că este un jucător foarte talentat și am senzația că va avea o carieră extraordinară. Îi doresc tot ce este mai bun”. Fotbalistul nu s-a ferit nici să vorbească despre criza migranților din Ceuta, mai ales că nu a dorit să poartă un tricou special în deplasarea lui Real la Elche.

„Vreau să explic bine lucrurile, astfel încât oamenii să înțeleagă. A fost o decizie a cluburilor să introducă acel tricou, să purtăm tricoul. Noi, jucătorii, trebuia să-l purtăm. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că sunt pe deplin solidar cu Ceuta și cu toate victimele. Pentru că înainte de a fi jucător, sunt om. Dar am vrut, de asemenea, să fac un gest și să mă gândesc la toți imigranții care și-au pierdut viața și la cei care se află, de asemenea, în condiții foarte dificile”, a explicat Mbappe.

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Mbappe este alături de victimele crizei din Ceuta, indiferent dacă sunt migranți sau cetățeni spanioli

„Nu a fost o poziție ușoară, a fost dificilă, pentru că, până la urmă, oamenii ar putea crede că sunt împotriva oamenilor din Ceuta, dar nu, absolut deloc. Nu am nimic împotriva lor și îi susțin 100% și sunt cu gândul alături de ei. Dar am vrut să mă gândesc și la toți oamenii care suferă, pentru că, până la urmă, sunt om și nu vreau să acord prioritate suferinței unora în detrimentul suferinței altora”, a completat Mbappe.

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De altfel, fotbalistul lui Real Madrid spune că se simte foarte trist când vede atâta suferință în lume. „Există oameni care suferă și mă întristează foarte mult să văd asta în lume. Sunt un băiat care își dorește tot ce este mai bun pentru lumea în care trăim. Încerc să transmit un mesaj de pozitivitate și pace și sper ca această situație să se rezolve rapid”, a explicat Mbappe.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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