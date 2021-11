Kylian Mbappe, nemulțumit după victoria de la Bordeaux: ”Nu este suficient pentru echipa pe care o avem”

Parizienii au câștigat cu 3-2 după o ”dublă” a lui Neymar și o reușită a lui Mabppe, însă revenirea din final a gazdelor a creat suficiente emoții.

Prima reuşită din meciul cu Bordeaux a fost cel de-al 400 gol din carieră pentru Neymar. Acesta , o cunoscută cântăreaţă din Brazilia care a murit la 26 de ani, în urma unui accident aviatic.

Reacția lui Kylian Mbappe după victoria cu Bordeaux

Chiar dacă a fost , PSG a făcut un joc bun timp de 70 de minute pe terenul lui Bordeaux, dar revenirea din final a gazdelor este îngrijorătoare pentru Mauricio Pochettino în special în vederea meciurilor din Champions League, acolo unde adversarii sunt de alt calibru.

ADVERTISEMENT

Atacantul Kylian Mbappe a avertizat după victoria cu Bordeaux că mai sunt multe lucruri de pus la punct, dar a precizat că nu a tremurat pentru cele trei puncte. ”Nu am tremurat, azi a fost mai puțin greu decât de obicei. Ne-am făcut meciul confortabil.

Golurile lor din final se puteau preveni. Nu pot să spun că am tremurat. Am tremurat mult mai mult în ultimele săptămâni decât acum. Am avut momente de nivel înalt, ne-am arătat calitatea. Încă nu este suficient în comparație cu echipa pe care o avem, dar încercăm să ne îmbunătățim zi de zi și sperăm că va fi din ce în ce mai bine.

ADVERTISEMENT

Fiecare are dreptul de a-și da cu părerea despre jocul nostru. Oamenii cred că jucăm prost, eu cred că nu jucăm foarte bine în acest moment. Vom continua să muncim. Nu este atât de alarmant pe cât ați putea crede, dar trebuie îmbunătățit, desigur”, a declarat Mbappe, conform .

Pochettino, deranjat că PSG nu a închis meciul

Antrenorul Mauricio Pochettino s-a arătat mulțumit de jocul prestat de formația sa, însă recunoaște că își dorește ca jucătorii să păstreze același ritm pe toată durata unui meci și să nu mai existe căderi, așa cum s-a întâmplat și la Bordeaux.

ADVERTISEMENT

”Am avut un joc bun, dar primim două goluri care vin din greșelile pe care le-am făcut și din cauza lucrurilor bune făcute de adversar. Trebuie să limităm aceste erori. În afară de asta, am controlat bine jocul. În general, sunt mulțumit de comportamentul echipei mele.

Sunt de acord că am fi putut ucide mai devreme acest joc. La un moment dat Bordeaux și-a asumat riscuri, ceea ce ne-a lăsat cu mai multe oportunități de care nu am profitat. Neymar a avut un joc foarte bun. A marcat două goluri. Pentru jucătorii ofensivi este întotdeauna important să înscrie. La fel este și cu Kylian. E bine că au ajuns amândoi să marcheze.

ADVERTISEMENT

Trebuie să ne îmbunătățim în toate domeniile, dar mai ales la ritmul de joc. Uneori avem un ritm bun, dar nu-l putem menține pe tot parcursul jocului. De asemenea, trebuie să știm să creștem acest ritm.

De asemenea, trebuie să ne îmbunătățim forța defensivă. La 3-0 nu putem primi două goluri la final. Trebuie să ne creștem nivelul de joc pentru a avea mai multă liniște. Trebuie să fim o echipă capabilă să mențină un ritm ridicat în ambele faze, ofensiv și defensiv”, a declarat tehnicianul argentinian.