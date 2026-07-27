Kylian Mbappe, noi imagini cu iubita sa, Ester Exposito. Au colindat magazinele de lux din Paris

ADVERTISEMENT

Fanii sunt extrem de încântați pentru că au fost făcute publice noi imagini cu Kylian Mbappe și iubita sa, Ester Exposito. Cei doi tineri au fost văzuți în timp ce intrau în mai multe magazine de lux din orașul Paris.

Kylian Mbappe și Ester Exposito, fotografiați în Paris

Cel mai faimos cuplu din lumea sportului mondial îi are în prim-plan pe Kylian Mbappe (27 ani) și Ester Exposito (26 ani). Fotbalistul francez pentru că nu se mai ascunde. După Cupa Mondială a comunicat cu urmăritorii săi prin intermediul imaginilor, dar și a unei scrisori emoționante.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește relația cu actrița spaniolă a decis să facă totul public. Toți sunt fericiți pentru că starul este . Paparazzi l-au surprins în timpul unei sesiuni de cumpărături alături de iubita sa. Cei doi au colindat magazinele de lux de pe faimoasa stradă Avenue Montaigne din Paris.

Ei au vizitat mai multe buticuri de top, printre care și locațiile a două mărci franceze de modă. Concret, este vorba de punctele de lucru de la Dior și Jacquemus. De asemenea, au trecut pragul unei bijuterii, unde le-au fost prezentate cele mai noi accesorii. În una dintre imaginile din online iubita fotbalistului este încântată la vederea unui colier super pe care-l probează.

ADVERTISEMENT

„Ce plăcere să-i întâmpin pe Kylian Mbappe, mama sa și Ester Exposito în buticul nostru de pe strada Paix. O ocazie intimă de a prezenta ultimele noastre creații și de a împărtăși un moment special împreună”, a scris Valerie Messika, cea care deține brandul de accesorii care îi poartă numele, pe contul de Instagram.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Cum s-au îmbrăcat pe străzile din Paris

Atacantul lui Real Madrid a făcut furori cu această nouă apariție alături de partenera sa. Kylian Mbappe a purtat o ținută lejeră la sesiunea de cumpărături unde a fost însoțit de Ester Exposito. Starul francez a optat pentru obiecte vestimentare comode: un tricou galben simplu de la Dior și o pereche de pantaloni închiși la culoare.

ADVERTISEMENT

În schimb, actrița a ales să îmbrace un tricou negru și mulat pe corp, asortat cu o fustă de un roz pal. Vedeta nu a uitat de protecție, ochelarii de soare fiind nelipsiți. Accentul a fost pus pe un batic din dantelă pe care l-a purtat pe cap. În plus, blondina a avut o geantă de la Dolce&Gabbana, care face parte din colecția Devotion.

Poșeta este realizată din piele neagră și are drept detaliu distinctiv emblema aurie în formă de inimă. În altă ordine de idei, Kylian Mbappe și Ester Exposito au fost asistați pe tot parcursul deplasării și în magazine de personalul de securitate. Agenții de pază au trebuit să țină departe oamenii care se înghesuiau să ajungă la cei doi.