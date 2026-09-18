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Kylian Mbappe (27 de ani) a încheiat colaborarea cu Nike după aproape două decenii și a semnat cu On, compania elevețiană de echipament sportiv, care se pregătește să intre pe piața fotbalului. Francezul devine astfel una dintre principalele imagini ale noului proiect al brandului, care își propune să lanseze primele ghete de fotbal în 2027.

Mbappe și-a încheiat contractul cu Nike după aproape 20 de ani

De-a lungul timpului, atacantul francez a devenit una dintre cele mai importante figuri ale companiei în fotbal și a fost asociat în special cu gama Mercurial. Despărțirea marchează finalul unei colaborări ce a durat aproximativ 20 de ani, vedeta lui Real Madrid ajungând în acest moment la vârsta de 27 de ani.

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Pe principiul „nu fi trist că s-a terminat, bucură-te că s-a întâmplat”, compania Nike s-a arătat mândră de ceea ce a realizat alături de Mbappe și i-a urat succes în următoarea etapă a carierei. Mutarea vine într-un moment în care compania americană pierde și care a ales Adidas în februarie 2024.

Starul lui Real Madrid a semnat cu On! Va fi implicat direct în dezvoltarea ghetelor din 2027

Mbappe a fost deja anunțat ca „inima aventurii în fotbal” a companiei On. Noua colaborare nu se va limita la statutul de ambasador, ci Mbappe va avea un cuvânt de spus în ceea ce privește dezvoltarea ghetelor ce vor fi lansate în anul 2027. El își va pune experiența la dispoziția celor care vor concepe viitoarele produse destinate fotbaliștilor de elită.

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„De la început, ceea ce m-a atras la On a fost oportunitatea de a construi împreună ceva complet nou”, a transmis Mbappe în anunțul oficial al companiei. De asemenea, odată cu Mbappe, Thierry Henry a fost și el cooptat de companie elvețiană. Fostul mare fotbalist francez a fost anunțat drept director al secției de fotbal, după ce a lucrat la acest proiect, din culise, încă din 2025.

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Astfel, On își propune să intre puternic într-o piață care este dominată în prezent de branduri precum Nike, Adidas și Puma. Compania elvețiană speră să repete succesul pe care l-a avut în tenis, prin parteneriatul pe care l-a făcut cu Federer în 2019.