Kylian Mbappe, pe urmele lui Cristiano Ronalo. “1, 2, 3… Hala Madrid!”. Video

Kylian Mbappe a fost prezentat oficial la Real Madrid, spre încântarea fanilor “galacticilor”. Aceștia au avut șansa să-l vadă pe superstarul francez purtând pentru prima dată tricoul echipei pe Santiago Bernabeu. Atacantul l-a imitat pe idolul sau, Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappe, prezentat oficial la Real Madrid. Francezul l-a imitat pe Ronaldo

, iar prezentarea a fost similară cu cea a lui Cristiano Ronaldo din 2009. Francezul i-a copiat discursul portughezului, spre deliciul fanilor aflați în tribunele stadionului. De nenumărate ori, Mbappe a declarat că s-a inspirat de la CR7.

ADVERTISEMENT

“Nu vreau să vorbesc mai mult pentru că îmi va veni să plâng. Înainte de încheiere vreau să spun ceva alături de voi. 1, 2, 3… Hala Madrid!”,a spus Mbappe, iar apoi fanii madrileni au scandat in cor numele echipei.

"1, 2, 3… ¡Hala Madrid!"🔥🔥

Kylian Mbappé ha recreado el momento de Cristiano Ronaldo durante su presentación. Es sabido que el francés admira al máximo goleador de la historia del Real Madrid y lo ha imitado. Además, lleva el mismo dorsal que él en su primera temporada. — DEPORTE_OFF (@DeporteOff)

Kylian Mbappe: ”Am avut un singur vis”

Mbappe a impresionat cu discursul său în limba spaniolă, semn că probabil a urmat cursuri pentru a fi total pregătit de noua sa aventură în carieră. El a dorit să transmită un mesaj tuturor fanilor săi, amintindu-și de momentele din copilărie când visa să joace pentru Real Madrid. Această declarație sinceră a atins cu siguranță inimile suporterilor spanioli.

ADVERTISEMENT

”Bună ziua tuturor. Voi încerca să vorbesc în spaniolă. Wow, este incredibil să fiu aici. Am visat mulți ani că voi juca pentru Real Madrid, iar astăzi s-a realizat visul meu. Sunt un băiat fericit.

Vreau să îi mulțumesc președintelui Florentino Perez că a avut încredere în mine încă din prima zi. S-au petrecut multe lucru, dar mulțumesc. De asemenea, le mulțumesc tututor celor care au făcut ca eu să ajung aici. Îmi văd familia, pe mama care plânge (n.r. sărută sigla clubului).

ADVERTISEMENT

Este o zi incredibilă. De când eram copil, am avut un singur vis, să fiu aici înseamnă mult pentru mine. Le mulțumesc tuturor madrilenilor, pentru că de foarte mulți ani îmi oferă dragostea lor. Acum am un alt vis, să mă ridic la înălțimea istoriei acestui club. Îmi voi da viața pentru această echipă și pentru această siglă.

Am un mesaj pentru toți copiii. Am fost și eu copil, cu pasiune poți obține tot ce îți dorești. Sunt mândru că mi-am îndeplinit visul și am devenit jucătorul celui mai mare club din istoria fotbalului. Nu voi continua pentru că voi începe să plâng. Acum, toți împreună: 1, 2, 3 Hala Madrid!”, a precizat Kylian Mbappe la prezentarea sa la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Când ar putea debuta Mbappe la Real Madrid

Kylian Mbappe a semnat cu Real Madrid un contract valabil pentru următoarele 5 sezoane. El va purta tricoul cu numărul 9, la fel cum a făcut-o Cristiano Ronaldo în primul său sezon la “galactici”.