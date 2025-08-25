Kylian Mbappe, postare virală după Oviedo – Real Madrid 0-3. Replică la gestul obscen al lui Florentino Perez: „E ultima dată…”

în etapa a 2-a din La Liga, după o „dublă” a lui Kylian Mbappe și un gol înscris de Vinicius Junior. Înainte de startul partidei, președintele madrilenilor, .

ADVERTISEMENT

Ce a postat Kylian Mbappe pe rețelele sociale după gestul lui Florentino Perez

La o zi după victoria obținută de Real Madrid, Kylian Mbappe a postat pe Instagram o imagine cu coechipierul său, Brahim Diaz, în care marocanul imită gestul făcut de președintele clubului, Florentino Perez. Postarea a fost însoțită de mesajul „E ultima dată când îmi iei telefonul”.

Prietenia dintre Kylian Mbappe și Brahim Diaz este binecunoscută, cei doi devenind foarte apropiați în sezonul trecut, primul al francezului la Real Madrid. Internaționalul marocan evoluează pentru „Los Blancos” din 2019, după transferul de la Manchester City, însă în perioada 2020-2023 a fost împrumutat la AC Milan.

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe, omul meciului după „dubla” din Real Oviedo – Real Madrid

Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 37 al partidei cu Real Oviedo, cu un șut din cădere după o pasă excelentă oferită de Arda Guler. Francezul a dublat avantajul oaspeților cu șapte minute înainte de final, după ce a finalizat simplu din careu. Scorul final a fost stabilit în prelungiri de Vinicius Junior, care l-a învins pe portarul Escandell la finalul unei acțiuni în care a fost implicat și Brahim Diaz.

Transferat de Real Oviedo în această vară, Horațiu Moldovan a fost lăsat pe bancă de antrenorul Veljko Paunovic. Portarul român s-a aflat într-o situație similară și în prima rundă, la duelul Villarreal – Real Oviedo 2-0, când în poartă s-a aflat tot spaniolul Aaron Escandell, titular în sezonul promovării.

ADVERTISEMENT

După acest succes, Real Madrid a ajuns la cota 6 puncte și ocupă locul 3, la egalitate cu liderul Villarreal și marea rivală Barcelona, care au un golaveraj superior. Pentru formația din capitala Spaniei urmează un duel pe teren propriu cu Mallorca, care se va disputa sâmbătă, 30 august, de la ora 22:30.