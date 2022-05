Kylian Mbappe, prima conferinţă de presă după ce a semnat contractul faraonic cu PSG: “Despre bani am discutat cinci minute. Nu am cerut prea mult”

, ceea ce îi va aduce un salariu net anual de 60.000.000 de euro. Atacantul de 23 de ani a susţinut luni o conferinţă de presă în care şi-a prezentat pe larg decizia de a rămâne pe “Parc des Princes”.

Ce a spus Kylian Mbappe la conferinţa de presă de pe “Parc des Princes”

Kylian Mbappe a explicat că decizia de a rămâne la PSG a luat-o în timpul săptămânii trecute, dar întâi a vrut să-l înştiinţeze pe Florentino Perez, care l-a dorit la Real Madrid. Atacantul a susţinut că discuţiile cu oficialii parizienilor au fost legate de proiectul sportiv, în timp ce partea materială a fost stabilită în cinci minute. De asemenea, fotbalistul de 23 de ani a anunţat că nu-şi doreşte banderola de căpitan, deţinută de Marquinhos.

“A fost o decizie dificilă pe care a trebuit s-o iau, dar m-am refugiat în fotbal ca să scap de toată presiunea. Toată lumea ştie că anul trecut îmi doream să plec, dar acum contextul este diferit.

Am crescut şi să plec din ţara mea acum nu este adecvat. Decizia am luat-0 săptămâna trecută. Am vrut să fie un secret. Am luat decizia înainte să mă sune Florentino (n.r. Florentino Perez) şi am dorit să vorbesc întâi cu el.

Dacă am învăţat ceva din fotbal, acel lucru este că nu te poţi uita înapoi. Nu ştiu unde voi fi în viitor, acum am acest contract şi privesc înainte”

“Nu a trebuit să mă convingă nimeni”

În timpul conferinţei de presă, unul dintre jurnalişti l-a întrebat pe Kylian Mbappe dacă Neymar sau Lionel Messi au încercat să-l convingă să rămână la PSG.

“Sunt la PSG şi a fost decizia mea. Nu a trebuit să mă convingă nimeni. Nu am nevoie de banderola de căpitan. Avem unul şi este genial. Am învăţat multe lucruri de la Di Maria de-a lungul acestor ani, este un fotbalist extraordinar.

Vreau să le mulţumesc celor de la Real Madrid. Am tricoul lor încă de când aveam 14 ani. Mi-aş dori să înţeleagă că, fiind francez, am luat decizia să rămân în Franţa. Despre proiectul sportiv am vorbit câteva luni. Despre bani am discutat cinci minute. Ştiţi că fotbalul s-a schimbat. Nu am cerut prea mult”, a spus Kylian Mbappe.

Explicaţiile lui Nasser Al-Khelaifi, după ce Kylian Mbappe a semnat prelungirea cu PSG: “Nu e aici pentru bani”

La conferinţa de presă de luni, alături de Kylian Mbappe, s-a aflat şi Nasser Al-Khelaifi. Preşedintele lui PSG a explicat că atacantul nu a rămas la formaţia de pe “Parc des Princes” din cauza banilor.

“Este o mare zi pentru PSG şi pentru Franţa. Obiectivul nostru este să câştigăm. Să obţinem cât mai multe trofee. Acesta este proiectul nostru. Ne-am păstrat cel mai bun fotbalist din lume.

Este important pentru Franţa, pentru club, pentru Ligue 1, pentru toţi. Iubeşte să câştige şi acest lucru este foarte important pentru proiectul nostru. Trebuie să-i respectaţi pe jucători. El (n.r. Mbappe) nu e aici pentru bani”, a declarat preşedintele lui PSG.