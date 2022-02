PSG vrea să facă din Kylian Mbappe cel mai bine plătit fotbalist din lume. Ce salariu ar urma să primească atacantul francez

Kylian Mbappe se află în ultimele luni ale contractului cu PSG, iar Real Madrid vrea să-l ia, din vară, și chiar este dispusă să-i ofere atacantului francez.

Kylian Mbappe nu s-a hotărât dacă rămâne la PSG sau pleacă la Real Madrid

Dar, după evoluția excelentă din meciul , din prima manșă a optimilor UEFA Champions League, gruparea franceză este dispusă să facă orice efort pentru a-și păstra perla.

Kylian Mbappe a marcat golul victoriei lui PSG, în minutul 90+4, iar la finalul partidei a declarat că . „Știu că joc la una dintre cele mai bune echipe din lume. O să dau totul pentru PSG în restul sezonului. Nu m-am hotărât asupra viitorului meu”, a spus Kylian Mbappe.

„Suntem fericiți. Am făcut un meci grozav, a fost foarte important. Am ținut ritmul jocului, am lucrat împreună, dar este doar un singur meci. Suntem pregătiți pentru retur”, a mai spus atacantul francez, care s-a referit și la manșa a doua, care va avea loc pe 9 martie.

PSG îi propune lui Kylian Mbappe o ofertă de nerefuzat

Ca urmare, au crescut speranțele oficialilor grupării franceze în ceea ce privește păstrarea atacantului. Conform , PSG continuă să discute cu persoanele din anturajul jucătorului, încercând să-i convingă cu „o ofertă de nerefuzat”, care să-l facă cel mai bine plătit jucător din lume.

Publicația spaniolă notează că oferta ar fi similară, din punct de vedere financiar, cu aceea pe care Mbappe a respins-o în cursul lunii august a anului 2021, chiar înaintea negocierilor dintre Real Madrid și PSG pentru atacantul francez.

La vremea respectivă, scria că președintele lui PSG, Nasser al-Khelaifi, era dispus să-i asigure lui Kylian Mbappe un venit net de minim anual 50 de milioane de euro pe sezon și, în același timp, să evite o penalizare de la UEFA pentru depășirea plafonului salarial. Forul continental interzice cluburilor să aibă un deficit mai mare de 30 de milioane de euro.

Tensiuni mari între PSG și Real Madrid din cauza lui Kylian Mbappe

Diriguitorii clubului francez au fost atât de deranjați de atitudinea lui Real în ceea ce privește plecarea lui Kylian Mbappe la clubul spaniol, încât .

Forul continental a instituit, în urmă cu mai mulți ani, un protocol oficial în ceea ce privește, în special, seara de dinaintea meciurilor din cupele europene. Concret, oficialii celor două grupări se întâlnesc la un dineu oficial și li se aduc la cunoștință detalii tehnice despre meciul de a doua zi.

Din motive necunoscute, întrevederea oficială între președinții lui PSG și Real Madrid, programată în seara de dinaintea meciului, a fost anulată de clubul francez, fără să invoce vreun motiv.

Totuși, dineul oficial a avut loc chiar în ziua meciului, dar președinții celor două grupări, Nasser al-Khelaifi și Florentino Perez, au ajuns la locul stabilit la distanță de 45 de minute unul de altul, spaniolul punând întârzierea pe seama traficului.