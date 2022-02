Kylian Mbappe menține suspansul în ceea ce privește viitorul lui. Ce a declarat după meciul PSG – Real

PSG a învins Real Madrid cu 1-0 în prima manșă a optimilor de finală din UEFA Champions League, returul urmând să aibă loc pe 9 martie, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid.

Kylian Mbappe a declarat că seara de marți nu îi va influența viitorul

, în minutul 90+4, jucător care ar putea ajunge, în vară, la Real Madrid, gratis, deoarece îi expiră contractul cu echipa franceză și nici nu are de gând, cel puțin deocamdată, să și-l prelungească.

La finalul partidei de marți seară, el a acordat un interviu celor de la Movistar+, iar primul lucru prin care a surprins a fost acela că vorbește o spaniolă aproape perfectă, scrie , dar cu un ușor accent argentinian, datorită faptului că are 4 colegi sud-americani la PSG.

Prima întrebare a reporterului Ricardo Sierra a fost dacă meciul cu Real Madrid îi va influența în vreun fel viitorul. „Nu. Știu că joc la una dintre cele mai bune echipe din lume. O să dau totul pentru PSG în restul sezonului. Nu m-am hotărât asupra viitorului meu”, a spus Kylian Mbappe.

„Suntem fericiți. Am făcut un meci grozav, a fost foarte important. Am ținut ritmul jocului, am lucrat împreună, dar este doar un singur meci. Suntem pregătiți pentru retur”, a mai spus atacantul francez, care s-a referit și la manșa a doua, care va avea loc pe 9 martie.

„Sunt mereu pregătit să joc. E normal ca lumea să vorbească despre mine. Mă bucur că sunt jucător de la PSG. O să dau totul pentru calificare. Victoria este foarte bună, dar calificarea nu s-a decis. Știm că Real Madrid este unul dintre cele mai bune cluburidin lume”, a mai spus jucătorul lui PSG.

Kylian Mbappe știe că face parte din cea mai bună echipă din lume

Mbappe a descris și golul pe care l-a marcat în minutul 90+4, unicul al meciului. „Am primit o pasă de la Neymar. Am avut avantajul că am ajuns într-o zonă în care aveam mai multe variante de a continua.

Fundașii s-au apărat fără să mă atace, i-am driblat și în acel moment am știut că am șansa să dau printre picioarele lui Courtois”, a mai spus atacantul.

„Tot ceea ce ați văzut este rezultatul a ceea ce facem la antrenamente. Repet de foarte multe ori mișcările și a devenit aproape un obicei pentru mine. Este un efort zilnic din partea mea”, a mai precizat Mbappe.

Evident, starul francez nu putea evita , mai precis al posibilei plecări a lui, în vară, la Real Madrid. „Am vrut să mă concentrez pe fotbal. Se spun multe lucruri. Toată lumea știe puțin din toate, toată lumea vorbește despre nimic.

Adevărul este că m-am concentrat să ajut echipa. O voi face din nou pe 9 martie. Sunt foarte concentrat și fericit că sunt la PSG.

Abia așteptam să joc împotriva lui Real Madrid într-o după-amiază de februarie și să știu că fac parte din cea mai bună echipă din lume”, a încheiat jucătorul.