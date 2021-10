Kylian Mbappe, reacție furibundă după ce l-a făcut ”vagabond” pe Neymar: ”Am mai făcut schimb de cuvinte urâte”

După ce a fost schimbat în meciul de campionat cu Montpellier, internaționalul francez la adresa brazilianului pe care l-a numit ”vagabond” pentru că nu-i pasează.

Frustrarea lui Mabppe vine din faptul că Neymar și-a găsit un aliat puternic la PSG din această vară, după ce pe Parc des Princes a ajuns prietenul său Leo Messi. Însă și argentinianul a provocat un când s-a certat cu Mauricio Pochettino.

Kylian Mbappe recunoaște scandalul cu Neymar

creată de Nasser Al-Khelaifi, Leo Messi – Kylian Mbappe – Neymar, încă nu funcționează la așteptările tuturor, iar acest lucru a dus la câteva scandaluri la PSG. Într-un interviu pentru L’Equipe, Mbappe a atins și subiectul divergențelor cu Neymar, a recunoscut incidentul, dar a încercat să nuanțeze totul.

Mbappe to Idriss about Neymar : “This beggar didn’t give me the pass” 😂💀 — Fze (@Fze032)

”Am spus asta. Sunt lucruri care se întâmplă tot timpul în fotbal. Trebuie doar să fie lucruri care să nu și rămână. Văzând amploarea pe care a avut-o acel moment, am vorbit cu Neymar.

Am mai făcut schimb de cuvinte urâte în trecut și asta se va întâmpla și în continuare, deoarece vrem să câștigăm, dar nu trebuie să existe ranchiună. Îl respect ca jucător și ca om și îl admir pentru ceea ce este. N-am fost mulțumit de o pasă. Într-o zi mi se va întâmpla și mie asta, dar nu sunt probleme”, a declarat Mbappe.

Starul francez, marcat de penalty-ul ratat cu Elveția la București

Superstarul lui PSG a vorbit și despre problemele pe care le-a avut după ce a ratat penalty-ul decisiv care a dus la eliminarea Franței de la Euro 2020, în meciul cu Elveția de pe Arena Națională.

”Nu am luat niciodată niciun euro pentru a juca pentru naționala Franței și voi continua să joc pentru țara mea pe gratis. Mai presus de toate, niciodată nu mi-am dorit să fiu o problemă. Dar, din momentul în care am simțit că încep să devin o problemă și că lumea consideră că eu sunt problema…

Am primit un mesaj, cum că naționala a pierdut din cauza ego-ului meu și că fără mine Franța ar fi putut câștiga. Cel mai important lucru pentru mine e echipa națională, iar dacă naționala Franței este mai fericită fără mine, voi pleca!

M-am întâlnit cu președintele Noel Le Graet și am vorbit despre asta. M-am dus la el să mă plâng, pentru că am fost insultat și numit ‘maimuță’ pentru că am ratat acel penalty. Da, eu am ratat acel penalty, dar sunt lucruri diferite”, a spus Kylian Mbappe.

Mbappe, ”săgeți” către colegii din națională

Atacantul s-a arătat dezamăgit de acel penalty ratat la București și consideră că este cel mai trist moment al carierei sale, însă, de asemenea, el a ținut să precizieze că nu a fost susținut așa cum se aștepta.

”Aș fi putut să primesc mai multă susținere acolo, pe teren. Dar nu aș fi cerut eu niciodată asta. Bineînțeles că ar fi fost drăguț, dar eu nu aș fi mers niciodată să cer susținere după ceva pentru care eu eram responsabil. Nu poți privi lucrurile într-o manieră cinică în momentele alea, toată lumea e dezamăgită pentru eliminare.

În vestiar, mai apoi, jucătorii au venit la mine. Ceea ce m-a șocat, din nou, este că am fost numit ‘maimuță’ după acel penalty. Pentru asta am avut nevoie de susținere, nu pentru că Sommer mi-a parat penalty-ul. A trecut acum, am lăsat totul în urmă. Iubesc enorm naționala Franței”, a încheiat Mbappe.